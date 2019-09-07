Загрузка... Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе 🔊 Воспроизвести



Джанабаева тесно сотрудничала с Константином Меладзе с 2004 года. Сегодня же Альбина сообщила поклонникам, что прекратила работу с именитым продюсером, который проложил для нее дорогу в мир шоу-бизнеса, сообщает



«Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра», после которой начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг другими авторами, найти единомышленников и свою команду, а главное — узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018 года я веду сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Здесь созданы и записаны песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», а в скором времени ожидаются новые хиты, обложки, интервью, съемки... Да, моя работа с продюсерским центром Меладзе прекращена. Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней», — поделилась 40-летняя звезда, не делая делиться подробностями взаимоотношений с экс-наставником. Джанабаева тесно сотрудничала с Константином Меладзе с 2004 года. Сегодня же Альбина сообщила поклонникам, что прекратила работу с именитым продюсером, который проложил для нее дорогу в мир шоу-бизнеса, сообщает MSN «Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра», после которой начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг другими авторами, найти единомышленников и свою команду, а главное — узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018 года я веду сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Здесь созданы и записаны песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», а в скором времени ожидаются новые хиты, обложки, интервью, съемки... Да, моя работа с продюсерским центром Меладзе прекращена. Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней», — поделилась 40-летняя звезда, не делая делиться подробностями взаимоотношений с экс-наставником.



© Предоставлено: Hearst Shkulev Publishing LLC Джанабаева пела в «ВИА Гре» с 2004 года



Напомним, в «ВИА Гре» Джанабаева солировала девять лет. С 2013 года певица покинула трио и начала строить сольную карьеру. Год спустя она вышла замуж за Валерия Меладзе. Причем роман артистов начался задолго до их свадьбы и вылился в рождение первенца Константина. Второго сына Луку Альбина родила уже в браке со звездой.



Уход Валерия из первой семьи стал бурно обсуждаемой темой, Джанабаеву осуждали и называли разлучницей. А вот первую супругу исполнителя Ирину жалели и утешали. «Я почувствовала, что происходит нечто плохое, за два года до окончательного разрыва. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени», — рассказывала экс-жена Меладзе. Также остается загадкой то, как на поступок Альбины отреагировал ее супруг Валерий Меладзе, приходящийся, как известно, продюсеру родным братом. К слову, многие пользователи Сети все же поддержали певицу. «Круто, вот это поворот. Не будем обсуждать и осуждать. Вы многосторонняя, многогранная, у вас все получается, вот и оставайтесь такой», — отметила одна из подписчиц.Напомним, в «ВИА Гре» Джанабаева солировала девять лет. С 2013 года певица покинула трио и начала строить сольную карьеру. Год спустя она вышла замуж за Валерия Меладзе. Причем роман артистов начался задолго до их свадьбы и вылился в рождение первенца Константина. Второго сына Луку Альбина родила уже в браке со звездой.Уход Валерия из первой семьи стал бурно обсуждаемой темой, Джанабаеву осуждали и называли разлучницей. А вот первую супругу исполнителя Ирину жалели и утешали. «Я почувствовала, что происходит нечто плохое, за два года до окончательного разрыва. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени», — рассказывала экс-жена Меладзе. Загрузка... msn.com Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: развод, жена, шоу-бизнес, Меладзе, Джанабаева География: Россия — статья прочитана 160 раз Комментарии