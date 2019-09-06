Загрузка... Р. Карбаускис: аграрии не вступят в Еврпейскую партию зеленых из-за взглядов на ЛГБТ 🔊 Воспроизвести



Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что возглавляемая им политическая сила не может присоединиться к Европейской партии "зеленых" в связи с расхождениями во взглядах на семью и на сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).



"Мы обсуждали то, почему ЛСКЗ не может вступить в Европейскую партию "зеленых". Просто подход к семье совершенно невозможно расходится: мы за традиционную семью, а утверждения Европейской партии "зеленых" таковы, что мы никак не можем их принять", – заявил Р. Карбаускис журналистам после заседания совета партии в Каунасском районе.



Он подчеркнул, что "аграрии" и далее будут сотрудничать с этой партии, работать во фракции в Европарламенте. Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что возглавляемая им политическая сила не может присоединиться к Европейской партии "зеленых" в связи с расхождениями во взглядах на семью и на сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ)."Мы обсуждали то, почему ЛСКЗ не может вступить в Европейскую партию "зеленых". Просто подход к семье совершенно невозможно расходится: мы за традиционную семью, а утверждения Европейской партии "зеленых" таковы, что мы никак не можем их принять", – заявил Р. Карбаускис журналистам после заседания совета партии в Каунасском районе.Он подчеркнул, что "аграрии" и далее будут сотрудничать с этой партии, работать во фракции в Европарламенте. Накануне этого заседания в СМИ были опубликованы выдержки из записной книжки Р. Карбаускиса. В них политик записал некоторые утверждения Европейской партии "зеленых" о стремлении обеспечить равенства лиц общины ЛГБТ.



"Я лишь конспектировал себе на литовском языке – там английский документ – почему переговоры ЛСКЗ о вступлении в Европейскую партию "зеленых" невозможны", – сказал он.



Европейская партия "зеленых" объединяет национальные партии, которые выступают за укрепление прав человека, стремятся решать вопросы климатических изменений, создания демократичной Европы и решают прочие вопросы.



В Европейскую партию "зеленых" входят партии "зеленых" Латвии и Эстонии. От Литвы в этом объединение не входит ни одна партия.



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Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) планирует на предстоящих в следующем году парламентских выборах поддержать и кандидатов, выдвинутых другими политическими силами в одномандатных округах.



Такое решение в пятницу одобрил партийный совет, заседавший в Каунасском районе.



"Мы ни с какой партией списки не объединяем, но, если говорить о кандидатах в одномандатных округах, думаем о сотрудничестве", – сказал журналистам после заседания совета председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.



По его словам, пока не принято решение о конкретных кандидатах, однако это может обсуждаться на следующем заседании совета.



Р. Карбаускис утверждает, что в одномандатных округах должны баллотироваться избранные в них "аграрии" сейма этого созыва. Также планируется, что одномандатниками может стать часть членов сейма, которые были избраны по общему списку, однако стали заметными политиками.



Р. Карбаускис на раскрыл, будет ли он сам баллотироваться в том же Шилайняйском одномандатном избирательном округе.



На выборах 2016 года ЛСКЗ получил 56 мандатов.



Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, партия, ЛГБТ, Карбаускис, СКЗЛ География: Литва — статья прочитана 53 раза Комментарии