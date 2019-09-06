И снова ... о доске Й. Норейке /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс утверждает, что не планируется снимать новую мемориальную доску в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветры, установленную у четверг вечером неправительственными организациями.



"Можно играть в эту игру, когда одни вешают, а другие снимают. Я точно не намерен это делать, поскольку тема гораздо сложнее и глубже, есть и правовые нюансы, но очень важно, чтобы политика увековечения памяти встала бы на свою колею", – заявил мэр на пресс-конференции в Вильнюсе.



Он добавил, что табличка повешена нелегально. Никто не обращался в самоуправление за разрешением повесить мемориальную доску на стену здания библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук, поэтому узаконивать ее не планируется, однако и в правоохранительные органы он обращаться не собирается. Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс утверждает, что не планируется снимать новую мемориальную доску в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветры, установленную у четверг вечером неправительственными организациями."Можно играть в эту игру, когда одни вешают, а другие снимают. Я точно не намерен это делать, поскольку тема гораздо сложнее и глубже, есть и правовые нюансы, но очень важно, чтобы политика увековечения памяти встала бы на свою колею", – заявил мэр на пресс-конференции в Вильнюсе.Он добавил, что табличка повешена нелегально. Никто не обращался в самоуправление за разрешением повесить мемориальную доску на стену здания библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук, поэтому узаконивать ее не планируется, однако и в правоохранительные органы он обращаться не собирается. Старая мемориальная доска, более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки, была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.



Между тем, сторонники Й. Норейки отмечают его вклад в антисоветскую деятельность.



В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.



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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что активисты, вновь повесившие мемориальную доску Йонасу Норейке в Вильнюсе, навредили Литве.



По словам министра, эти действия навредят имиджу Литвы и могут негативно отразиться на отношениях с Израилем и Соединенными Штатами.



"Этими действиями вновь привлекут внимание, к сожалению, покажут Литву не с хорошей стороны. Это действительно навредит имиджу Литвы, однозначно будет осуждено всеми еврейскими организациями и Израилем, я не сомневаюсь, что крайне негативно будет оценено и Соединенными Штатами", – заявил BNS в пятницу глава литовской дипломатии.



"Вероятно, люди считают, что они совершают какое-то патриотическое действие, однако, на самом деле, это нанесение вреда стране. Это следует сказать совершенно ясно", – добавил он.



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Литовский президент Гитанас Науседа считает, что решение мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашюса снять мемориальную доску в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветры, раскололо общественность.



"Иногда дети проливают чернила на стену и говорят: папа, тебя учительница в школу вызывает. В данном случае могу сказать лишь одно: решение было немудрым, взбаламутившим общество. Мы найдем способы решения, чтобы историческую память уважали", – сказал Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.



Так он реагировал на высказанный в пятницу Р. Шимашюсом призыв к президенту "четко выразить свое мнение, приемлем ли ему правовой нигилизм".



Г. Науседа напомнил, что инициировал комиссию – Культурный форум, который будет решать вопросы исторической памяти.



Президент также сказал, что предложит, чтобы вопросы увековечения памяти отдельных лиц самоуправления решали, руководствуясь единым порядком, утвержденным правительством или подвластным им органом.



Президент сказал, что понимает, что решения по Й. Норейке и по некоторых другим лицам являются "живым нервом", и общественно это чутко воспринимает. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска — статья прочитана 142 раза Комментарии