Загрузка... Конец света 14 сентября: конспирологов напугал парад планет 🔊 Воспроизвести



Недавно все четыре внутренние планеты Солнечной системы выстроились в одну линию, и вскоре это породило множество теорий о грядущих катастрофах на Земле. В интернет-СМИ появились сообщения о том, что парад планет откроет порталы в иные миры или как-то еще спровоцирует конец света, сообщает



Сообщение о том, что Меркурий, Венера, Земля и Марс «соединяются» в ночном небе, неделю назад появилось на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Тогда специалисты отмечали, что второго и третьего сентября Марс и Меркурий должны были почти одновременно оказаться на линии Земля-Солнце, а Венера — примерно в пяти градусах под прямым углом от этой группы. Естественно, все конспирологические теории, связанные с этим событием, появились позднее и не имеют отношения к серьезным ученым. Недавно все четыре внутренние планеты Солнечной системы выстроились в одну линию, и вскоре это породило множество теорий о грядущих катастрофах на Земле. В интернет-СМИ появились сообщения о том, что парад планет откроет порталы в иные миры или как-то еще спровоцирует конец света, сообщает МК Сообщение о том, что Меркурий, Венера, Земля и Марс «соединяются» в ночном небе, неделю назад появилось на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Тогда специалисты отмечали, что второго и третьего сентября Марс и Меркурий должны были почти одновременно оказаться на линии Земля-Солнце, а Венера — примерно в пяти градусах под прямым углом от этой группы. Естественно, все конспирологические теории, связанные с этим событием, появились позднее и не имеют отношения к серьезным ученым. Те или иные сообщения, повествующие о грядущих катастрофах, в которых не упоминаются сколь бы то ни было достоверные источники информации, появляются в Сети очень часто. Не так давно конец света «назначался» на 1 сентября — как утверждалось, эта дата была предсказана «древнегреческим компьютером. До этого конспирологи упоминали12 августа, а еще раньше — 12 июля. В обоих случаях ответственность за конец света возлагалась на не существующую в действительности планету Нибиру, однако в первый раз утверждалось, что она врежется в Землю, а во втором — что разрушит ее изнутри. До этого звучали разнообразные другие даты и «трактовки»: предполагалось, что Нибиру полностью заслонит Солнце, заморозив нашу планету, вступит с Землей в разрушительное гравитационное взаимодействие или окажется базой агрессивных инопланетян.



Что касается парадов планет, они несколько реже фигурируют в сообщениях такого рода, однако астрологи порой утверждают, что подобные события способны повлиять на поведение людей и спровоцировать те или иные политические события мирового масштаба. Все эти заявления, естественно, также не находят подтверждения. Загрузка... mk.ru Категории: общество, образование Ключевые слова: космос, парад, планеты, астрологи — статья прочитана 115 раз Комментарии