Дмитрий Максимачёв и Большой Stereoфонический Оркестр выступят в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести







Друзья!!! Можете верить, можете - нет, но рекомендуем верить! 31 октября в Вильнюсе в уютном (всего на 170 счастливых мест!) камерном зале сердца вильнюсского Старого города White Piano Hall (Kėdainių g. 8) состоится Божественный концерт! Светлый, неукротимый и щедрый по позитивной энергии и доброте Концерт Года!!!



Дамы и Господа, впервые в истории в Литве, в данном случае - в Вильнюсе, выступит знаменитый Большой Stereoфонический Оркестр во главе с его лидером - композитором, музыкантом, аранжировщиком и певцом Дмитрием Максимачёвым (группа Billy’s Band) из Санкт-Петербурга (Dmitry Maximachëv & Big Stereofony Orchestra)!



31 октября во время уникального и единственного концерта в Вильнюсе в составе оркестра можно будет услышать струнный квартет, валторну, трубу, кларнет, рояль, контрабас, глокеншпиль и оркестровые тарелки! В программе - песни Дмитрия и много авторской инструментальной музыки. Дамы и Господа, впервые в истории в Литве, в данном случае - в Вильнюсе, выступит знаменитый Большой Stereoфонический Оркестр во главе с его лидером - композитором, музыкантом, аранжировщиком и певцом Дмитрием Максимачёвым (группа Billy’s Band) из Санкт-Петербурга (Dmitry Maximachëv & Big Stereofony Orchestra)!31 октября во время уникального и единственного концерта в Вильнюсе в составе оркестра можно будет услышать струнный квартет, валторну, трубу, кларнет, рояль, контрабас, глокеншпиль и оркестровые тарелки! В программе - песни Дмитрия и много авторской инструментальной музыки. Дмитрий Максимачёв - петербургский композитор, саундпродюсер. Более десяти лет работает с коллективом, который называется Большой Stereoфонический Оркестр. У него вышло три CD и несколько театральных саундтреков, музыка с которых неизменно пользуется популярностью у меломанов. Критики отмечают необыкновенно светлое и позитивное звучание песен и музыки Максимачёва.



Дмитрий выступил в роли композитора в художественном фильме «Видримасгор» (Ленфильм), в нескольких короткометражных работах, в ряде мультипликационных фильмов. Его музыка звучит в спектаклях Упсала-Цирка, Большого Театра Кукол, Мюзик-Холла, Комик-Треста, Карлссон-Хауса. Сотрудничал с такими режиссёрами, как Яна Тумина, Евгений Зимин, Михаил Сафронов, Лариса Афанасьева.



Как аранжировщик, музыкант и саундпродюсер работал с коллективами Billy’s Band, Башаков, Отава Ё, СПЛИН, с Женей Любич, Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.







Музыку Дмитрия Максимачёва можно прописывать как микстуру от грусти, скепсиса, и недоверия: и музыка, и тексты заражают верой в людей, искренностью, добротой.



Только Один концерт! 31 октября, начало в 19.00 и только 170 счастливчиков!



Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Информация по концерту, предварительные заявки, сотрудничество: по телефонам: +370 671 76502 и +370 618 01 331 Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Дмитрий Максимачёв, Dmitry Maximachëv & Big Stereofony Orchestra — статья прочитана 79 раз Комментарии