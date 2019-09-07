Загрузка... Золото с поддельной швейцарской маркировкой найдено в банке JPMorgan 🔊 Воспроизвести Швейцария — крупнейший в мире центр переработки и обогащения золотого сырья. Страна перерабатывает около 2 000 — 2 500 тонн золота в год на сумму около 100 миллиардов долларов (Keystone)



В банке JPMorgan были обнаружены слитки золота с отчеканенной на них фальшивой швейцарской сертификационной маркировкой. Такая контрафактная маркировка может быть использована для отмывания и легализации преступных активов и контрабанды незаконно добытого золота, сообщает В банке JPMorgan были обнаружены слитки золота с отчеканенной на них фальшивой швейцарской сертификационной маркировкой. Такая контрафактная маркировка может быть использована для отмывания и легализации преступных активов и контрабанды незаконно добытого золота, сообщает SWI . Швейцарские заводы по обогащению и переработке золота опасаются за свою репутацию и делают ставку на новые технологии, которые способны еще более эффективно выявлять и разоблачать фальсификаторов. Напомним, что за последние два года американский банк JPMorgan обнаружил в своих сейфахВнешняя ссылка более тысячи слитков контрабандного золота, причем многие из них имеют швейцарскую сертификационную маркировку, нанесенную на слитки очевидно преступным путем и с преступными целями.



«Обнаруженные фальшивые слитки сделаны очень профессионально», — заявил агентству Reuters Михаэль Месарик (Michael Mesaric), исполнительный директор швейцарского золотообогатительного завода Valcambi. По его информации было найдено несколько тысяч золотых слитков, но он говорит, что число таких фальсификатов, находящихся в обращении, может быть еще больше.



Швейцария — крупнейший в мире центр переработки и обогащения золотого сырья. Страна перерабатывает около 2 000 — 2 500 тонн золота в год на сумму около 100 миллиардов долларов. Такие бренды, как Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus и Metalor являются одними из самых распространенных и надёжных в этой отрасли.



Идеальное средство платежа



«В мире существуют источники золота, которые почти невозможно легально продвигать на рынке», — говорит швейцарский эксперт в области правовых и социально-экономических аспектов противодействия коррупции и легализации преступных активов Марк Пит (Mark Pieth). «Например, индийская золотая продукция или слитки из ОАЭ имеют очень ограниченный рынок, они не используются действительно серьезными банками. А вот слитки с швейцарской сертификационной чеканкой абсолютно ликвидны, потому что все знают, что с контролем качества в Швейцарии всё обстоит в полном порядке».



Как известно, на каждом слитке золота, находящемся в обращении, нанесена сертификационная чеканка, на которой указаны вес слитка, проба, серийный номер и локация происхождения слитка, то есть место, где он был изготовлен, а также завод, на котором слиток был отлит или отштампован. Один из таких золотоперерабатывающих заводов — это компания MetalorВнешняя ссылка, базирующаяся в кантоне Невшатель. Неприятное открытие, сделанное банком JPMorgan, затронуло ее напрямую.



«В начале 2017 года банк заметил, что у него возникла проблема: на его балансе появились разные 1-килограммовые слитки с идентичными серийными номерами», — рассказал швейцарскому международному радио SWI swissinfo.ch генеральный директор Metalor Антуан де Монтмоллин (Antoine de Montmollin). «Логотип и клеймо нашей компании были нанесены довольно неряшливо, и наметанным глазом можно было быстро обнаружить подделку». Всего логотипом и сертификационной чеканкой Metalor были размечены 2 000 поддельных слитков, обнаруженных JPMorgan.



На рынке они, безусловно, имели очень хорошие шансы сойти за настоящие, что превращало их в идеальное средство платежа, например, для торговцев наркотиками или для командиров незаконных вооруженных бандформирований по всей планете. Федеральный таможенный комитет Швейцарии (EZV) сообщил SWI swissinfo.ch, что начиная с 2015 года органы прокурорского надзора кантона Тичино, курирующие золотую отрасль, получили информацию о 655 контрафактных слитках золота со швейцарской маркировкой.



В целом было выявлено шесть случаев торговли и использования такого золота, три из них были переданы в прокуратуру в Тичино для дальнейшего расследования. Еще три дела были закрыты, потому что с ними разобрались сами золотоперерабатывающие заводы. В кантоне Тичино, уточним, находятся заводы компаний MKS Pamp, Argor-HeraeusВнешняя ссылка и Valcambi. Поэтому-то прокуратура Тичино и расследует традиционно все дела, связанные с золотыми фальсификатами.



Как отследить контрафактное золото?



Технический прогресс — обоюдоострый меч: он позволяет фальсификаторам производить подделки, качество которых растет год от года, но он же дает золотым компаниям возможность все более эффективно противодействовать подделкам и бизнесу с ними. Так, компания Metalor заявляет, что для предотвращения подделок она использует систему, разработанную компанией SICPAВнешняя ссылка, мировым лидером по производству чернил для банкнот.



Разработанная SICPA система обеспечения надежной сертификации и идентификации подлинности слитков делает подделку очень сложной. «Основная наша задача сейчас — защитить нашу репутацию, которая страдает от золотого контрафакта. Мы уверены, что благодаря этой технологии мы сможем в будущем снизить риск подделок до приемлемого уровня», — говорит Антуан де Монтмоллин. Сертификационный стандарт SICPA на основе технологии BullionProtect был также принят на вооружение компанией Metalor и еще двумя другими профильными компаниями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они используют ее, дабы сохранить свои высокие стандарты в части происхождения и условий добычи золота.



Размотать всю цепочку



Однако сертификационная маркировка — это только один элемент, обеспечивающий безопасную и легальную цепочку торговли, поставок и золотых взаиморасчетов. «Только одной такой функции безопасности, сколь бы ни была она надежной, сейчас уже недостаточно», — говорят специалисты компании MKS Pamp. Она разрабатывает технологии нанесения как видимых, так и невидимых сертификационных чеканок, в итоге такие маркировки практически невозможно заметить, а значит скопировать.



Соответственно для идентификации зарегистрированного слитка и гарантированного обнаружения подделок компания MKS Pamp одновременно использует систему сканирования VERISCAN, которая опирается на «уникальную микро-топографию самой структуры металла, что похоже на идентификацию по отпечатку пальца. Завод Argor-Heraeus в Тичино также применяет аналогичную систему, что помогает надёжно отслеживать «судьбу» слитков после того, как они покинули Швейцарию.



По словам Марка Пита, другой и не менее серьёзной проблемой являются неэффективные правовые нормы. Например, законодательство, определяющая порядок противодействия отмыванию / легализации преступных активов начинает работать только в отношении золота 9995 пробы и выше. Золотое же сырье, попадающее в Швейцарию на переработку, имеет степень чистоты всего на уровне 60-80%, и поэтому это золото не подпадает под действие законодательства об отмывании денег.



«Такое законодательство действует, фигурально выражаясь «вниз по течению» то есть от места официального происхождения и дальше до обогатительной фабрики, — объясняет М. Пит, эксперт, который недавно написал книгу на эту тему. «А вот зона „вверх по течению“, от обогатительного завода до шахты, до условий добычи золотого сырья, остаётся по сути свободной от законодательного регулирования».



По его словам, «заводы, со своей стороны, действительно не знают и в общем-то даже и не обязаны знать, откуда берётся поступающее к ним сырьё. В лучшем случае они могут знать поставщика в лице действительно большой или известной шахты. Но если эта шахта только служит прикрытием для „грязного“, получаемого кустарными методами золота, то у них нет ни единого шанса размотать всю цепочку и точно узнать, в каких условиях было это сырьё добыто». Загрузка... swissinfo.ch Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: золото, запасы, Швейцария, подделка, клеймо — статья прочитана 149 раз Комментарии