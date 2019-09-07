Загрузка... 19 лет учёные изучали вред от газировки. Результаты шокируют 🔊 Воспроизвести



Исследование, проведённое международной командой учёных в десяти странах Европы и длившееся 19 лет, выявило чрезвычайную вредность сладких газированных напитков для человеческого организма. 3 сентября 2019 года опубликована статья, из которой следует, что употребление двух и более стаканов газировки в день значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний и опасность преждевременной смерти.



Он образуется вокруг органов брюшной полости, блокирует потоки крови и лимфы к внутренним органам, отсюда проблемы с печенью, сердцем, желудочно-кишечным трактом, такие заболевания как гипертония, сахарный диабет 2-го типа, гормональные нарушения, онкология.



Сахар может спровоцировать резистентность к лептину — гормону, который регулирует количество жира в организме, чувство голода и чувство насыщения. Вы будете постоянно хотеть есть — и это желание вызывает как раз газировка. Исследование, проведённое международной командой учёных в десяти странах Европы и длившееся 19 лет, выявило чрезвычайную вредность сладких газированных напитков для человеческого организма. 3 сентября 2019 года опубликована статья, из которой следует, что употребление двух и более стаканов газировки в день значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний и опасность преждевременной смерти.Он образуется вокруг органов брюшной полости, блокирует потоки крови и лимфы к внутренним органам, отсюда проблемы с печенью, сердцем, желудочно-кишечным трактом, такие заболевания как гипертония, сахарный диабет 2-го типа, гормональные нарушения, онкология.Сахар может спровоцировать резистентность к лептину — гормону, который регулирует количество жира в организме, чувство голода и чувство насыщения. Вы будете постоянно хотеть есть — и это желание вызывает как раз газировка.



К тому же учёные всерьёз говорят о признаках ломки, когда человек на некоторый период отказывается от сахара, проверьте сами. "Шипучка" (сахар + сода) формирует устойчивое привыкание к напитку, настоящую зависимость. Сахар вызывает выброс дофамина в мозг — биологически активного химического вещества, которое отвечает за возникновение чувства удовольствия. Многочисленные исследования показывают, что сахар (и вообще обработанная нездоровая пища) в целом влияют на ваш мозг точно так же, как и сильные наркотики.



Автор: Владимир Добрынин для Состояние ваших зубов будет ухудшаться стремительными темпами, ведь после каждой баночки газировки (попадания в рот углекислоты и фосфорной кислоты, что особенно вредно для эмали зубов) сложно тщательно чистить и полоскать рот.К тому же учёные всерьёз говорят о признаках ломки, когда человек на некоторый период отказывается от сахара, проверьте сами. "Шипучка" (сахар + сода) формирует устойчивое привыкание к напитку, настоящую зависимость. Сахар вызывает выброс дофамина в мозг — биологически активного химического вещества, которое отвечает за возникновение чувства удовольствия. Многочисленные исследования показывают, что сахар (и вообще обработанная нездоровая пища) в целом влияют на ваш мозг точно так же, как и сильные наркотики.Автор: Владимир Добрынин для ЛАЙФ Загрузка... life.ru Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: вред, газировка, онкология — статья прочитана 153 раза Комментарии