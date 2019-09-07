Загрузка... В Альпах немецкий фотограф увидел гнома с белой бородой: кадры 🔊 Воспроизвести



Несколько дней назад немецкому фотографу удалось запечатлеть появление аномального создания. Вышеуказанный инцидент был засвидетельствован на швейцарском перевале Оберальп, который располагается в непосредственной близости от местного ледникового озера Лай-да-Тума. Об этом сообщает издание "Диалог.UA". Прежде на Аляске удалось выудить существо с жуткими щупальцами.







К пребольшому счастью, у видеоматериала было отличное качество, но все-таки четко разглядеть очертания небольшого создания в плаще, наделенного белой бородой, представляет некое затруднение. Скептически настроенные пользователи Интернета уверены, что это мог быть и горный козел, и какая-либо птица или даже более реальный, чем гном или эльф, легендарный йети. Сам очевидец происшествия не берет на себя ответственности утверждать, что видел мифическое создание, ведь очень дорожит собственной репутацией. Не исключено, что фотограф и его товарищ смогли лицезреть нечто большое, нежели представленное в видеоролике. Именно подобные открытия предоставляют возможность утверждать, что мир не изучен в достаточной мере, как утверждают представители официальной науки, предоставившие обыденные объяснения тем или иным занимательным феноменам. Несколько дней назад немецкому фотографу удалось запечатлеть появление аномального создания. Вышеуказанный инцидент был засвидетельствован на швейцарском перевале Оберальп, который располагается в непосредственной близости от местного ледникового озера Лай-да-Тума. Об этом сообщает издание "Диалог.UA". Прежде на Аляске удалось выудить существо с жуткими щупальцами.К пребольшому счастью, у видеоматериала было отличное качество, но все-таки четко разглядеть очертания небольшого создания в плаще, наделенного белой бородой, представляет некое затруднение. Скептически настроенные пользователи Интернета уверены, что это мог быть и горный козел, и какая-либо птица или даже более реальный, чем гном или эльф, легендарный йети. Сам очевидец происшествия не берет на себя ответственности утверждать, что видел мифическое создание, ведь очень дорожит собственной репутацией. Не исключено, что фотограф и его товарищ смогли лицезреть нечто большое, нежели представленное в видеоролике. Именно подобные открытия предоставляют возможность утверждать, что мир не изучен в достаточной мере, как утверждают представители официальной науки, предоставившие обыденные объяснения тем или иным занимательным феноменам. Загрузка... https://www.dialog.ua/science/188466_1567655516?fbclid=IwAR3hS_7wzFB6WfqgrCMoGY0dkp3Z78E-3osEgfyIOArAkojXxaFLGJr7-Oc Категории: образование, в мире Ключевые слова: камера, видеонаблюдение, горы, гном — статья прочитана 92 раза Комментарии