На главу ЦИК РФ Эллу Памфилову напали и несколько раз ударили электрошокером

На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловы совершено разбойное нападение, сообщает ЗВЕЗДА.
Сообщение об инциденте поступило поздней ночью, в 1:30.
В кратчайшие сроки к дому, расположенному в округе Истра в Московской области, прибыли полицейские.
«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», - установили правоохранители.
Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.
На месте работают следователи. Личности причастных к преступлению устанавливаются.
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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила приметы человека, напавшего на нее в доме минувшей ночью.
"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме — и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ЦИК отметила, что в доме всю ночь работали оперативники и спать она больше не смогла.
Памфилова рассказала и подробности нападения. Она отметила, что всегда просыпается, чтобы впустить в дом кошку, которая по ночам часто бегает по участку, "ловит мышек".
Когда глава ЦИК пошла к входу, у электрощита мелькнула темная тень. Увидев хозяйку дома, злоумышленник вытащил что-то из сумки.
"Я так понимаю, это был электрошокер, поскольку он в меня раз десять-пятнадцать пытался ткнуть его, и он искрил, трещал. Ну, ткнул. У меня следы такие серьезные есть, но, видимо, попал в то место, которое, наверное, не так сильно (уязвимо). Там не только обожженное место, больше царапины и синяки", — рассказала потерпевшая.
Она добавила, что из дома ничего не пропало, возможно, злоумышленник не успел взять что-либо.
Также, по словам Памфиловой, она не собиралась обнародовать информацию о нападении.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила приметы человека, напавшего на нее в доме минувшей ночью.
"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме — и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ЦИК отметила, что в доме всю ночь работали оперативники и спать она больше не смогла.
Памфилова рассказала и подробности нападения. Она отметила, что всегда просыпается, чтобы впустить в дом кошку, которая по ночам часто бегает по участку, "ловит мышек".
Когда глава ЦИК пошла к входу, у электрощита мелькнула темная тень. Увидев хозяйку дома, злоумышленник вытащил что-то из сумки.
"Я так понимаю, это был электрошокер, поскольку он в меня раз десять-пятнадцать пытался ткнуть его, и он искрил, трещал. Ну, ткнул. У меня следы такие серьезные есть, но, видимо, попал в то место, которое, наверное, не так сильно (уязвимо). Там не только обожженное место, больше царапины и синяки", — рассказала потерпевшая.
Она добавила, что из дома ничего не пропало, возможно, злоумышленник не успел взять что-либо.
Также, по словам Памфиловой, она не собиралась обнародовать информацию о нападении.