На главу ЦИК РФ Эллу Памфилову напали и несколько раз ударили электрошокером 🔊 Воспроизвести Элла Панфилова



На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловы совершено разбойное нападение, сообщает



Сообщение об инциденте поступило поздней ночью, в 1:30.



В кратчайшие сроки к дому, расположенному в округе Истра в Московской области, прибыли полицейские.



«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», - установили правоохранители.



Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.



На месте работают следователи. Личности причастных к преступлению устанавливаются. На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловы совершено разбойное нападение, сообщает ЗВЕЗДА Сообщение об инциденте поступило поздней ночью, в 1:30.В кратчайшие сроки к дому, расположенному в округе Истра в Московской области, прибыли полицейские.«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», - установили правоохранители.Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.На месте работают следователи. Личности причастных к преступлению устанавливаются. * * *



Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила приметы человека, напавшего на нее в доме минувшей ночью.



"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме — и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".



Глава ЦИК отметила, что в доме всю ночь работали оперативники и спать она больше не смогла.



Памфилова рассказала и подробности нападения. Она отметила, что всегда просыпается, чтобы впустить в дом кошку, которая по ночам часто бегает по участку, "ловит мышек".



Когда глава ЦИК пошла к входу, у электрощита мелькнула темная тень. Увидев хозяйку дома, злоумышленник вытащил что-то из сумки.



"Я так понимаю, это был электрошокер, поскольку он в меня раз десять-пятнадцать пытался ткнуть его, и он искрил, трещал. Ну, ткнул. У меня следы такие серьезные есть, но, видимо, попал в то место, которое, наверное, не так сильно (уязвимо). Там не только обожженное место, больше царапины и синяки", — рассказала потерпевшая.



Она добавила, что из дома ничего не пропало, возможно, злоумышленник не успел взять что-либо.



Также, по словам Памфиловой, она не собиралась обнародовать информацию о нападении. tvzvezda.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: Нападение, ЦИК, Панфилова География: Россия — статья прочитана 131 раз Комментарии