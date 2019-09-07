Загрузка... На границе Литвы с РФ временно не будут действовать 4 пропускных пункта 🔊 Воспроизвести



В связи с работами по надзору за электросетями в Калининградской области временно остановится работа пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Кибартай, Рамонишкес, Панемуне и Ниде.



Как сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), ограничения движения транспортных средств и лиц будут применяться в различные дни сентября, и будут действовать с 10 до 14 часов по литовскому времени.



На КПП Кибартай-Чернышевское движение будет остановлено в связи с работами на ЛЭП 9 сентября, с 10 до 14 часов.



В эти же часы, 12 сентября, временно не будет работать КПП Рамонишкяй-Пограничный. В пятницу, 13 сентября в это время не будет осуществляться проверка на КПП Панямуне-Советск и движение будет остановлено, это же произойдет 18 сентября на КПП Нида-Морское.



СОГГЛ утверждает, что подобные проверки ЛЭП в Калининградской области проводятся ежегодно.



Пограничники рекомендуют лицам, следующим в Калининградскую область, заранее планировать время поездки, а при необходимости выбирать другие маршруты. В связи с работами по надзору за электросетями в Калининградской области временно остановится работа пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Кибартай, Рамонишкес, Панемуне и Ниде.Как сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), ограничения движения транспортных средств и лиц будут применяться в различные дни сентября, и будут действовать с 10 до 14 часов по литовскому времени.На КПП Кибартай-Чернышевское движение будет остановлено в связи с работами на ЛЭП 9 сентября, с 10 до 14 часов.В эти же часы, 12 сентября, временно не будет работать КПП Рамонишкяй-Пограничный. В пятницу, 13 сентября в это время не будет осуществляться проверка на КПП Панямуне-Советск и движение будет остановлено, это же произойдет 18 сентября на КПП Нида-Морское.СОГГЛ утверждает, что подобные проверки ЛЭП в Калининградской области проводятся ежегодно.Пограничники рекомендуют лицам, следующим в Калининградскую область, заранее планировать время поездки, а при необходимости выбирать другие маршруты. Загрузка... BNS Категории: общество, авто Ключевые слова: граница, КПП, оборудование География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии