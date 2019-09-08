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В помощь наркозависимым





Этот год в Висагинасе проходит под эгидой столетия Литовского Красного Креста и 25-летия отделения этой организации в Висагинасе, рассказала бессменный руководитель отделения Мария Коркут.

«Всё начиналось с помощи на дому пожилым людям, теперь же наша деятельность очень многопланова, это и команда поиска и спасения, и выдача продуктов малообеспеченным жителям города, и многое другое. И вот уже 10 лет мы помогаем наркозависимым и членам их семей. Правда, лишь раз в неделю. А теперь мы, наконец, добились выделения финансирования и открываем у нас Комнату по снижению вреда для работы с зависимыми и созависимыми», - поделилась Мария очень актуальной для города новостью.

А кто же такие созависимые, почему их так называют? На этот вопрос ответила социальный работник Елена, работающая с этой категорией людей 10 лет.
«Это люди, близкие, которые живут с наркозависимыми, члены их семей. У этих людей, как и у самих зависимых, возникают серьёзные эмоциональные, психологические и физические изменения. Все их мысли направлены на то, что происходит со впавшим в зависимость членом их семьи.

Эти люди тоже нуждаются в помощи, однако в таком маленьком городке, как наш, только мы и можем сохранить полную анонимность, при обращении в официальные медицинские структуры за помощью о какой защите тайны частной жизни можно говорить? И уже полгода мы работаем с созависимыми, каждый четверг с 18 часов занятия с ними ведут специально обученные волонтёры - социальные работники», - сказала Елена.

По словам Марии Коркут, если сейчас, при отсутствии финансирования, Комната по снижению вреда работает лишь раз в неделю, то с ноября-декабря она будет работать уже каждый день по 4-6 часов.

«Мы получим 100 000 евро финансирования на 36 месяцев, то есть на 3 годы. Нам его уже выделили из Агентства Европейского структурного фонда, и мы попали в первую пятёрку открывающихся по всей Литве таких кабинетов наряду с Вильнюсом, Каунасом, Алитусом и Клайпедой.

В нашу Комнату по снижению вреда могут обращаться все, кто нуждается в помощи, мы будем помогать во всём – психологически, с мотивацией, информированием, тестированием. Мы в Красном Кресте не лечим следствие – мы вытягиваем причину. Гарантируем полную анонимность для всех обратившихся», - говорит Мария Коркут.

Обратиться в Красный Крест можно в рабочее время по телефону 8 (652) 98773.
Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: созависимые, наркозависимый, Комната по снижению вреда
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 8 сентября, 14:20

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