В помощь наркозависимым 🔊 Воспроизвести







Этот год в Висагинасе проходит под эгидой столетия Литовского Красного Креста и 25-летия отделения этой организации в Висагинасе, рассказала бессменный руководитель отделения Мария Коркут.



«Всё начиналось с помощи на дому пожилым людям, теперь же наша деятельность очень многопланова, это и команда поиска и спасения, и выдача продуктов малообеспеченным жителям города, и многое другое. И вот уже 10 лет мы помогаем наркозависимым и членам их семей. Правда, лишь раз в неделю. А теперь мы, наконец, добились выделения финансирования и открываем у нас Комнату по снижению вреда для работы с зависимыми и созависимыми», - поделилась Мария очень актуальной для города новостью.



А кто же такие созависимые, почему их так называют? На этот вопрос ответила социальный работник Елена, работающая с этой категорией людей 10 лет. «Всё начиналось с помощи на дому пожилым людям, теперь же наша деятельность очень многопланова, это и команда поиска и спасения, и выдача продуктов малообеспеченным жителям города, и многое другое. И вот уже 10 лет мы помогаем наркозависимым и членам их семей. Правда, лишь раз в неделю. А теперь мы, наконец, добились выделения финансирования и открываем у нас Комнату по снижению вреда для работы с зависимыми и созависимыми», - поделилась Мария очень актуальной для города новостью.А кто же такие созависимые, почему их так называют? На этот вопрос ответила социальный работник Елена, работающая с этой категорией людей 10 лет. «Это люди, близкие, которые живут с наркозависимыми, члены их семей. У этих людей, как и у самих зависимых, возникают серьёзные эмоциональные, психологические и физические изменения. Все их мысли направлены на то, что происходит со впавшим в зависимость членом их семьи.



Эти люди тоже нуждаются в помощи, однако в таком маленьком городке, как наш, только мы и можем сохранить полную анонимность, при обращении в официальные медицинские структуры за помощью о какой защите тайны частной жизни можно говорить? И уже полгода мы работаем с созависимыми, каждый четверг с 18 часов занятия с ними ведут специально обученные волонтёры - социальные работники», - сказала Елена.



По словам Марии Коркут, если сейчас, при отсутствии финансирования, Комната по снижению вреда работает лишь раз в неделю, то с ноября-декабря она будет работать уже каждый день по 4-6 часов.



«Мы получим 100 000 евро финансирования на 36 месяцев, то есть на 3 годы. Нам его уже выделили из Агентства Европейского структурного фонда, и мы попали в первую пятёрку открывающихся по всей Литве таких кабинетов наряду с Вильнюсом, Каунасом, Алитусом и Клайпедой.



В нашу Комнату по снижению вреда могут обращаться все, кто нуждается в помощи, мы будем помогать во всём – психологически, с мотивацией, информированием, тестированием. Мы в Красном Кресте не лечим следствие – мы вытягиваем причину. Гарантируем полную анонимность для всех обратившихся», - говорит Мария Коркут.



Обратиться в Красный Крест можно в рабочее время по телефону 8 (652) 98773. Инф. «Обзора» Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: созависимые, наркозависимый, Комната по снижению вреда География: Литва, Висагинас — статья прочитана 101 раз Комментарии