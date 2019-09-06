Vitras-S, прокладывающая ветку в Реньге, не сможет ремонтировать ж/д в Каунасском районе 🔊 Воспроизвести



Контролируемая эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятие по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S, которое восстанавливает разобранную в 2008 году ветку из литовского города Мажейкяй в латвийскую Реньге, а также прокладывает важную для крупномасштабных военных учений 2020 года в Литве ветку на полигон в Пабраде, не получила разрешения на ремонт железнодорожного пути в Каунасском регионе.



Однако ранее, в этом году, Vitras-S получила заказ на ремонт железной дороге в Вильнюсском регионе.



Литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, недавно признала, что планирующая сделка между государственными железными дорогами Lietuvos gelezinkeliai и Vitras-S на сумму 4 млн евро, не соответствовала бы интересам национальной безопасности. Эту информацию подтвердили BNS глава Vitras-s Махаил Липкин и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас. Контролируемая эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятие по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S, которое восстанавливает разобранную в 2008 году ветку из литовского города Мажейкяй в латвийскую Реньге, а также прокладывает важную для крупномасштабных военных учений 2020 года в Литве ветку на полигон в Пабраде, не получила разрешения на ремонт железнодорожного пути в Каунасском регионе.Однако ранее, в этом году, Vitras-S получила заказ на ремонт железной дороге в Вильнюсском регионе.Литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, недавно признала, что планирующая сделка между государственными железными дорогами Lietuvos gelezinkeliai и Vitras-S на сумму 4 млн евро, не соответствовала бы интересам национальной безопасности. Эту информацию подтвердили BNS глава Vitras-s Махаил Липкин и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас. По неофициальным данным BNS, в среду правительство на закрытом заседании утвердило решение комиссии и предотвратило подписание договора с победителем конкурса.



М. Дубаускас пояснил BNS, что ремонтируемое в Каунасском районе железнодорожное полотно является магистральным – оно внесено в утвержденный правительством список стратегических объектов, между тем, ветка на полигон в Пабраде не является магистральной, а ветка в Реньге была исключена из этого списка.



Глава Vitras-S М. Липкин в четверг сообщил BNS, что компания победила на двух конкурсах на сумму около 3,9 млн евро в Каунасском регионе и должна была менять стрелки и проводить капитальный ремонт пути.



Руководитель компании Skinest Baltija Валдас Расимас подтвердил BNS, вопрос исключения Skinest Rail из участия в конкурсах в Литве поднимался на высшем уровне – во время визита президента Гитанаса НАуседы в Эстонию представители администрации эстонского президента передали литовской стороне информацию и попросили об ответах.



Кроме того, В. Расимас сказал, что группа Skinest намерена подать жалобы в Еврокомиссию, в Европейский суд правам человека, в Конституционный суд – последний она попросит пояснить, не противоречат ли Конституции закон об обеспечении безопасности объектов, важных для нацбезопасности и правительственные постановления в отношении Skinest Baltija. Кроме того, группа рассматривает возможность подать иск против Литвы в Международный центр разрешения инвестиционных споров в Вашингтоне (ICSID).



"Мы пойдем до конца, и будем защищать свои права, как в Литве, так и за ее пределами", – сказал BNS В. Расимас.



Главный административный суд Литвы в августе окончательно отклонил жалобу Skinest Rail и ее владельца Олега Осиновского на решения правительства и комиссии по контролю над сделками стратегических компаний, которые обусловили исключение группы из конкурсов, объявленных Lietuvos gelezinkeliai.



Суд отметил, что О. Осиновский поддерживает тесные связи с российскими бизнесменами, связанными с окружением президента РФ Владимира Путина. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, восстановление, дорога, рельсы, претензии География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии