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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши стремятся уравнять прямые выплаты
Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии и Польши договорились работать вместе, чтобы добиться уравнивания прямых выплат.
Министры в четверг в польском Сероцке подписали декларацию, направленную на обеспечение равных прямых выплат всем фермерам в Европейском союзе (ЕС) и обеспечение надлежащего осуществления реформы общей сельскохозяйственной политики.
"Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции показывает, что существующие различия в прямых выплатах для государств-членов ЕС неоправданны. Как могут наши фермеры конкурировать, если они должны соответствовать тем же требованиям, что и те, кто получает в три раза большие выплаты?", - цитирует слова своего руководителя Андрюса Палёниса министерство сельского хозяйства Литвы.
В настоящее время прямые выплаты в среднем по ЕС составляют 266 евро за гектар, а в Литве в прошлом году они составляли лишь 166 евро/га.
В 2013 году в Совете Европы договорились, что к концу 2019 года литовские фермеры получат не менее 196 евро с гектара. Согласно текущему предложению ЕС, прямые выплаты литовским фермерам в 2027 году будут выплачены в размере 80% средних выплат по ЕС.
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