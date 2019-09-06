Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши стремятся уравнять прямые выплаты 🔊 Воспроизвести



Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии и Польши договорились работать вместе, чтобы добиться уравнивания прямых выплат.



Министры в четверг в польском Сероцке подписали декларацию, направленную на обеспечение равных прямых выплат всем фермерам в Европейском союзе (ЕС) и обеспечение надлежащего осуществления реформы общей сельскохозяйственной политики.



"Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции показывает, что существующие различия в прямых выплатах для государств-членов ЕС неоправданны. Как могут наши фермеры конкурировать, если они должны соответствовать тем же требованиям, что и те, кто получает в три раза большие выплаты?", - цитирует слова своего руководителя Андрюса Палёниса министерство сельского хозяйства Литвы.



В настоящее время прямые выплаты в среднем по ЕС составляют 266 евро за гектар, а в Литве в прошлом году они составляли лишь 166 евро/га.



В 2013 году в Совете Европы договорились, что к концу 2019 года литовские фермеры получат не менее 196 евро с гектара. Согласно текущему предложению ЕС, прямые выплаты литовским фермерам в 2027 году будут выплачены в размере 80% средних выплат по ЕС. Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии и Польши договорились работать вместе, чтобы добиться уравнивания прямых выплат.Министры в четверг в польском Сероцке подписали декларацию, направленную на обеспечение равных прямых выплат всем фермерам в Европейском союзе (ЕС) и обеспечение надлежащего осуществления реформы общей сельскохозяйственной политики."Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции показывает, что существующие различия в прямых выплатах для государств-членов ЕС неоправданны. Как могут наши фермеры конкурировать, если они должны соответствовать тем же требованиям, что и те, кто получает в три раза большие выплаты?", - цитирует слова своего руководителя Андрюса Палёниса министерство сельского хозяйства Литвы.В настоящее время прямые выплаты в среднем по ЕС составляют 266 евро за гектар, а в Литве в прошлом году они составляли лишь 166 евро/га.В 2013 году в Совете Европы договорились, что к концу 2019 года литовские фермеры получат не менее 196 евро с гектара. Согласно текущему предложению ЕС, прямые выплаты литовским фермерам в 2027 году будут выплачены в размере 80% средних выплат по ЕС. BNS Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, дотации, фермеры — статья прочитана 141 раз Комментарии