Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября 🔊 Воспроизвести



Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов, сообщает



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу Биби «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу».



«Путин позвонил президенту Бушу за два дня до этого нападения, чтобы предупредить о том, что российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — «чего-то такого, что готовилось давно», — исходящей из Афганистана», — написал он.



Также Биби сообщил, что российский президент первым из иностранных лидеров позвонил Бушу 11 сентября после терактов, чтобы выразить поддержку Соединённым Штатам.



Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что обвиняемый в организации теракта 11 сентября Халид Шейх Мохаммед согласился на сделку.



В результате терактов, совершённых членами террористической организации «Аль-Каида»* 11 сентября 2001 года в США, погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов, сообщает RT Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу Биби «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу».«Путин позвонил президенту Бушу за два дня до этого нападения, чтобы предупредить о том, что российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — «чего-то такого, что готовилось давно», — исходящей из Афганистана», — написал он.Также Биби сообщил, что российский президент первым из иностранных лидеров позвонил Бушу 11 сентября после терактов, чтобы выразить поддержку Соединённым Штатам.Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что обвиняемый в организации теракта 11 сентября Халид Шейх Мохаммед согласился на сделку.В результате терактов, совершённых членами террористической организации «Аль-Каида»* 11 сентября 2001 года в США, погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Путин, атака, террористы, 11 сентября, предупреждение, Буш — статья прочитана 126 раз Комментарии