Рестораторы: пустите украинцев мыть посуду в Латвии! 🔊 Воспроизвести



В Латвии продолжаются споры об иммиграционном законодательстве. Латвийские рестораторы, у которых большие проблемы с наймом работников, призывают открыть рынок труда гражданам третьих стран и позволить платить им зарплаты ниже средней. Читатели ерничают и опасаются, как бы украинские гастарбайтеры не завезли в страну идеи «майдана» и не потребовали бы для украинского языка статуса государственного.



«Мы не можем ждать уехавших!»



На интернет-порталах и в социальных сетях все чаще ищут работников, готовых заниматься физической работой. Дефицит рабочих рук все больше ощущается в сфере питания. Повара, официанты, посудомойщики — за этих работников среди предприятий развернулась большая конкуренция.



Тем временем образовалась «перепроизводство» на уровне руководителей — на этих вакансиях конкурсы впечатляют. «Если посмотреть на количество заявлений, то больше всего их на вакансии руководителя. Поэтому легче найти руководителя — там больше кандидатов. В свою очередь, самое низкое вознаграждение — в сфере питания, розничной торговли, сферах, связанных с государственными учреждениями, медициной, образованием», — отмечает руководитель CV Online Айвис Бродиньш. На интернет-порталах и в социальных сетях все чаще ищут работников, готовых заниматься физической работой. Дефицит рабочих рук все больше ощущается в сфере питания. Повара, официанты, посудомойщики — за этих работников среди предприятий развернулась большая конкуренция.Тем временем образовалась «перепроизводство» на уровне руководителей — на этих вакансиях конкурсы впечатляют. «Если посмотреть на количество заявлений, то больше всего их на вакансии руководителя. Поэтому легче найти руководителя — там больше кандидатов. В свою очередь, самое низкое вознаграждение — в сфере питания, розничной торговли, сферах, связанных с государственными учреждениями, медициной, образованием», — отмечает руководитель CV Online Айвис Бродиньш.



Если в сфере питания легальные зарплаты маленькие и не растут, то в производственном секторе совсем другая картина — там работники зарабатывают значительно выше среднего. «Есть в Латвии предприятия, которые платят очень приличные зарплаты. Промышленные предприятия, которые нанимают много людей, где средняя зарплата составляет от 1 тысячи 500 до 2 тысяч евро, и не только в Рижском регионе. Качественный ручной труд, практические навыки в Латвии высоко ценятся», — в свою очередь говорит экономист Петерис Страутиньш.



«А как же знание госязыка?»



Комментаторы порталов bb.lv и kriminal.lv активно участвуют в обсуждении темы трудовой эмиграции. К идее платить зарплаты ниже средних они относятся с опасением. Приведем характерные комментарии наших читателей в связи с этой темой.



Димитрий: «Ага. Разрешить зарплаты ниже среднего, чтобы средняя зарплата по стране стала меньше и соответственно, ссылаясь на этот факт, срезать зарплаты остальным. Хитро!».



«А когда их полтора миллиона понаедет, да будут требовать школ на украинском, детсадов, да и вообще статус госязыка украинскому, то что, опять будут злые слезы и вопли про оккупантов?! Вроде уже раз проходили это, и на тебе, опять двадцать пять», — пишет наш читатель Беня.



Наталья тоже опасается: «Потом «майдан», не дай бог, «намоют».



Промежуточный финиш



Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) в июне публично заявил, что министерство «не видит возможности открыть шлюзы». А именно: ввозить иностранцев из стран, которые находятся за пределами Европейского союза.



Суп с налогами



Латвийское общество рестораторов (LRB) давно делает мрачные прогнозы относительно будущего отрасли. Представители LRB подсчитали, что при условии сохранения существующего налогового бремени в ближайшие несколько лет будет закрыто 738 ресторанов.



Финансовый консультант общества Андрейс Григолюнович указывает: полная легализация отрасли без мер поддержки ненадолго увеличит доходы госбюджета на 42 миллиона евро в год, но будет стоить отрасли более 11 тысяч рабочих мест. И в результате размер пособия по безработице может достичь 20,1 миллиона евро.



Редакционная статья Baltus Balss, Латвия, перевод «Призываю жителей Латвии не бояться того, что приедут сто украинцев, которые будут мыть посуду в ресторанах! Это не конкуренция. Говоря о реэмиграции, мы не можем держать пустые позиции, причинить вред экономике и ждать, когда наши люди, уехавшие, вернутся сюда, чтобы мыть посуду. Этого не случится! Нужно разрешить ввоз недостающих работников со средней зарплатой в этой сфере, а не средней государственной заработной платой. Посудомойщику мы не можем платить среднюю зарплату по стране», — цитируют «Новости TV3» руководителя общества рестораторов Яниса Ензиса.Если в сфере питания легальные зарплаты маленькие и не растут, то в производственном секторе совсем другая картина — там работники зарабатывают значительно выше среднего. «Есть в Латвии предприятия, которые платят очень приличные зарплаты. Промышленные предприятия, которые нанимают много людей, где средняя зарплата составляет от 1 тысячи 500 до 2 тысяч евро, и не только в Рижском регионе. Качественный ручной труд, практические навыки в Латвии высоко ценятся», — в свою очередь говорит экономист Петерис Страутиньш.Комментаторы порталов bb.lv и kriminal.lv активно участвуют в обсуждении темы трудовой эмиграции. К идее платить зарплаты ниже средних они относятся с опасением. Приведем характерные комментарии наших читателей в связи с этой темой.«Ага. Разрешить зарплаты ниже среднего, чтобы средняя зарплата по стране стала меньше и соответственно, ссылаясь на этот факт, срезать зарплаты остальным. Хитро!».«А когда их полтора миллиона понаедет, да будут требовать школ на украинском, детсадов, да и вообще статус госязыка украинскому, то что, опять будут злые слезы и вопли про оккупантов?! Вроде уже раз проходили это, и на тебе, опять двадцать пять», — пишет наш читатель Беня.«Потом «майдан», не дай бог, «намоют».Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) в июне публично заявил, что министерство «не видит возможности открыть шлюзы». А именно: ввозить иностранцев из стран, которые находятся за пределами Европейского союза.Латвийское общество рестораторов (LRB) давно делает мрачные прогнозы относительно будущего отрасли. Представители LRB подсчитали, что при условии сохранения существующего налогового бремени в ближайшие несколько лет будет закрыто 738 ресторанов.Финансовый консультант общества Андрейс Григолюнович указывает: полная легализация отрасли без мер поддержки ненадолго увеличит доходы госбюджета на 42 миллиона евро в год, но будет стоить отрасли более 11 тысяч рабочих мест. И в результате размер пособия по безработице может достичь 20,1 миллиона евро.Редакционная статья Baltus Balss, Латвия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: работа, евросоюз, гастарбайтеры География: Латвия — статья прочитана 58 раз Комментарии