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Litgrid объявил важный для смычки Harmony Link конкурс
После того, как правительство инициировало процедуры планирования четырёх связанных с синхронизацией с Европой проектов, компания Litgrid, оператор передающих электросетей, на этой неделе объявила все 4 конкурса территориального планирования, включая Harmony Link, новую морскую смычку с Польшей.
На Центральном портале закупок, кроме Harmony Link, в пятницу были объявлены конкурсы на территориальное планирование для распределительного центра напряжением 330 кВ "Дарбенай" (оба рассматриваются как единый проект) и линии электропередачи 330 кВ Дарбенай-Битенай.
Ранее на этой неделе были объявлены ещё два конкурса - распределительных узлов Муша и линия Круоняйская ГАЭС-Битенай.
Предложения по всем этим тендерам ожидаются с 25 сентября по 10 октября, а продолжительность работ - от 21 до 24 месяцев.
География проектов охватывает морскую часть территории Литвы, Палангу, Кретингский район. Работы запланированы также в Мариямпольском, Казлу-Рудском, Пагегяйском, Вилкавишкском, Шакяйском, Юрбаркском и Йонишкском районах.
Все проекты будут завершены к 2025 году.
Страны Балтии до сего времени работают в синхронном режиме в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчера в Москве и российской электросети, но стремятся синхронизировать сети с континентальной Европой К 2025 году.
Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ
География: Литва
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