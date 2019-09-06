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Число случаев заболевания корью в Литве уже превысило 800



По данным Национального центра общественного здравоохранения (NVSC), обнародованным в пятницу, в этом году в Литве корью уже заболел 821 человек.

Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.

Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском уездах - 425 и 302 случая соответственно.

Летом распространение кори замедлилось до 700 случаев, зарегистрированных в конце мая.

В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.

Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.

Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: инфекция, заболевание, корь
География: Литва
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добавлена сегодня, 6 сентября, 15:30

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