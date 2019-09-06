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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Число случаев заболевания корью в Литве уже превысило 800
По данным Национального центра общественного здравоохранения (NVSC), обнародованным в пятницу, в этом году в Литве корью уже заболел 821 человек.
Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.
Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском уездах - 425 и 302 случая соответственно.
Летом распространение кори замедлилось до 700 случаев, зарегистрированных в конце мая.
В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.
Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.
Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: инфекция, заболевание, корь
География: Литва
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