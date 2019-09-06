Число случаев заболевания корью в Литве уже превысило 800 🔊 Воспроизвести



По данным Национального центра общественного здравоохранения (NVSC), обнародованным в пятницу, в этом году в Литве корью уже заболел 821 человек.



Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.



Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском уездах - 425 и 302 случая соответственно.



Летом распространение кори замедлилось до 700 случаев, зарегистрированных в конце мая.



В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.



Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.



Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин. По данным Национального центра общественного здравоохранения (NVSC), обнародованным в пятницу, в этом году в Литве корью уже заболел 821 человек.Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском уездах - 425 и 302 случая соответственно.Летом распространение кори замедлилось до 700 случаев, зарегистрированных в конце мая.В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: инфекция, заболевание, корь География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии