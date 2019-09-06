Загрузка... Установка доски Й.Норейке согласована не полностью, но она может остаться - библиотека 🔊 Воспроизвести



Официальное согласие Библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских на установку мемориальной доски на её здании не было дано, но она может остаться, говорит Рима Циценене, заместитель директора библиотеки.



В пятницу она сказала BNS, что само учреждение не заказывало проект мемориальной доски, и не инициировало установку доски в четверг, а также не давало официального разрешения, однако придерживается мнения, что памятная доска может висеть, если всё будет узаконено, так как Й.Норейка отвечает всем критериям, требуемым для установки таких знаков уважения.



"Личное мнение - это одно, институциональное - другое. Мы обязаны хранить память, если государство определит, что это уважаемый человек. Пока что это человек, получивший государственные награды и оправдывающие его письма, т.е., во всех случаях он реабилитирован судом. Признание имеется", - сказала Р.Циценене. Официальное согласие Библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских на установку мемориальной доски на её здании не было дано, но она может остаться, говорит Рима Циценене, заместитель директора библиотеки.В пятницу она сказала BNS, что само учреждение не заказывало проект мемориальной доски, и не инициировало установку доски в четверг, а также не давало официального разрешения, однако придерживается мнения, что памятная доска может висеть, если всё будет узаконено, так как Й.Норейка отвечает всем критериям, требуемым для установки таких знаков уважения."Личное мнение - это одно, институциональное - другое. Мы обязаны хранить память, если государство определит, что это уважаемый человек. Пока что это человек, получивший государственные награды и оправдывающие его письма, т.е., во всех случаях он реабилитирован судом. Признание имеется", - сказала Р.Циценене. Против установки мемориальной доски не возражает и Департамент культурного наследия - директор учреждения Видмантас Безарас сообщил BNS, что инициаторы кампании не получили всех необходимых разрешений, поскольку с отделом связались только в день проведения кампании, и ситуация всё ещё оценивается. Тем не менее, в принципе, её установка не вступает в противоречие с требованиями по охране наследия и может остаться после её узаконения.



"Официально мы не выдавали разрешения, потому что доска не повешена в соответствии с правовыми актами, но в принципе такая доска согласно требований по охране наследия может висеть", - сказал он.



По словам Безараса, доску не следует снимать, "если владелец в скором времени подаст прошение", но окончательное решение должно быть принято муниципалитетом.



Памятные доски в установленном порядке должны быть одобрены Вильнюсским муниципалитетом. Его представители утверждают, что они не получили никакого запроса, и называют действия инициаторов незаконными.



В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра. Прежняя мемориальная доска была удалена решением мэра Ремигиюса Шимашюса в конце июля, поскольку Й.Норейка причастен к созданию Шяуляйского гетто.



Еврейская община Литвы выразила сожаление по поводу акции с установкой мемориальной доски.



По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.



В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.



В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 142 раза Комментарии