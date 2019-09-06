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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Польский орёл продолжает парить в Китае
Сборная России на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу проиграла сборной Польши первый матч второго группового этапа - 74:79.
Сборная Польши одержала четвёртую подряд победу на нынешнем Кубке мира.
Сборная России свела к минимуму свои шансы пробиться после второго группового этапа в четвертьфинал.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира
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