Польский орёл продолжает парить в Китае 🔊 Воспроизвести







Сборная России на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу проиграла сборной Польши первый матч второго группового этапа - 74:79.



Сборная Польши одержала четвёртую подряд победу на нынешнем Кубке мира.



Сборная России свела к минимуму свои шансы пробиться после второго группового этапа в четвертьфинал. Сборная России на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу проиграла сборной Польши первый матч второго группового этапа - 74:79.Сборная Польши одержала четвёртую подряд победу на нынешнем Кубке мира.Сборная России свела к минимуму свои шансы пробиться после второго группового этапа в четвертьфинал. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира — статья прочитана 87 раз Комментарии