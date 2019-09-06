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До исторической встречи легкоатлетов США–Европа в Минске - только 3 дня

9-10 сентября в Минске состоится матчевая встреча по легкой атлетике между лучшими атлетами Европы и США. В составе обеих команд выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Соревнование состоится на главном стадионе Беларуси и будет в прямом эфире транслироваться ведущими спортивными телеканалами мира.





Билет на соревнование дает право въезда и пребывания в Беларуси без визы с 1 по 20 сентября.

Матчевая встреча США–Европа является возрождением старого формата соревнований СССР–США, которые проводились с 1958 по 1982 годы.

Более подробная информация здесь: http://europe-usa.com/

Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. В первый соревновательный день разыграют 18 комплектов медалей, во второй — 19.

В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США).

Зрителей ждет развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в разных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей, сообщает minsknews.by.
Категории: спорт, в Беларуси
Ключевые слова: Минск, матч, легкоатлет, США–Европа
География: Белоруссия, Минск
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добавлена сегодня, 6 сентября, 12:40

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