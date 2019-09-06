До исторической встречи легкоатлетов США–Европа в Минске - только 3 дня

9-10 сентября в Минске состоится матчевая встреча по легкой атлетике между лучшими атлетами Европы и США. В составе обеих команд выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Соревнование состоится на главном стадионе Беларуси и будет в прямом эфире транслироваться ведущими спортивными телеканалами мира.
Билет на соревнование дает право въезда и пребывания в Беларуси без визы с 1 по 20 сентября.
Матчевая встреча США–Европа является возрождением старого формата соревнований СССР–США, которые проводились с 1958 по 1982 годы.
Более подробная информация здесь: http://europe-usa.com/
Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. В первый соревновательный день разыграют 18 комплектов медалей, во второй — 19.
В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США).
Зрителей ждет развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в разных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей, сообщает minsknews.by.