До исторической встречи легкоатлетов США–Европа в Минске - только 3 дня 🔊 Воспроизвести 9-10 сентября в Минске состоится матчевая встреча по легкой атлетике между лучшими атлетами Европы и США. В составе обеих команд выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Соревнование состоится на главном стадионе Беларуси и будет в прямом эфире транслироваться ведущими спортивными телеканалами мира.











Билет на соревнование дает право въезда и пребывания в Беларуси без визы с 1 по 20 сентября.



Матчевая встреча США–Европа является возрождением старого формата соревнований СССР–США, которые проводились с 1958 по 1982 годы.



Более подробная информация здесь: http://europe-usa.com/



Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. В первый соревновательный день разыграют 18 комплектов медалей, во второй — 19.



В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США).



Зрителей ждет развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в разных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей, сообщает на соревнование дает право въезда и пребывания в Беларусис 1 по 20 сентября.Матчевая встреча США–Европа является возрождением старого формата соревнований СССР–США, которые проводились с 1958 по 1982 годы.Более подробная информация здесь: http://europe-usa.com/Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. В первый соревновательный день разыграют 18 комплектов медалей, во второй — 19.В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США).Зрителей ждет развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в разных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей, сообщает minsknews.by. Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: Минск, матч, легкоатлет, США–Европа География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 109 раз Комментарии