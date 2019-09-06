Всегда в памяти

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В судьбе каждого человека немало важных для него дат, начиная от дня рождения и заканчивая днём ухода. Однако есть даты, которые, казалось бы, напрямую его и не касаются, они не личные, но без них мир мог быть совсем иным, как и жизнь каждого из нас.



Такой датой является 9 мая – День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Но есть еще одна дата, которая также значима, - 2 сентября, День окончания Второй мировой войны. В этом году 1 сентября исполнилось 80 лет со дня начала кровавой трагедии, в которую так или иначе было втянуто 80% населения Земли, а 2 сентября – 74 года со дня её окончания, со дня победы над Японией.



Как и каждый год, Балтийская молодёжная ассоциация «Juvenis» и ОО «Музыкальная гостиная» организовали памятный концерт для клайпедчан и всех тех, кому дорога история, кто помнит правдивое прошлое, а не страдает современным тяжким заболеванием переписывания истории. Хотя есть и другая категория: некоторые полагают, что отмечать окончание Второй мировой войны – это создавать какую-то непонятную здравому уму конкуренцию Дню Победы. Хотим ответить таковым: Вторая мировая война закончилась после 9 мая, как и в каждой войне, гибли солдаты, а в Клайпеде проживают три ветерана, закончившие свой боевой путь, сражаясь с нацистской Японией. Потому не помнить эту дату - это, как минимум, неуважение к погибшим и выжившим. К тому же Вторая мировая война в истории человечества является самым масштабным военным конфликтом двух мировых военно-политических коалиций. Такой датой является 9 мая – День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Но есть еще одна дата, которая также значима, - 2 сентября, День окончания Второй мировой войны. В этом году 1 сентября исполнилось 80 лет со дня начала кровавой трагедии, в которую так или иначе было втянуто 80% населения Земли, а 2 сентября – 74 года со дня её окончания, со дня победы над Японией.Как и каждый год, Балтийская молодёжная ассоциация «Juvenis» и ОО «Музыкальная гостиная» организовали памятный концерт для клайпедчан и всех тех, кому дорога история, кто помнит правдивое прошлое, а не страдает современным тяжким заболеванием переписывания истории. Хотя есть и другая категория: некоторые полагают, что отмечать окончание Второй мировой войны – это создавать какую-то непонятную здравому уму конкуренцию Дню Победы. Хотим ответить таковым: Вторая мировая война закончилась после 9 мая, как и в каждой войне, гибли солдаты, а в Клайпеде проживают три ветерана, закончившие свой боевой путь, сражаясь с нацистской Японией. Потому не помнить эту дату - это, как минимум, неуважение к погибшим и выжившим. К тому же Вторая мировая война в истории человечества является самым масштабным военным конфликтом двух мировых военно-политических коалиций.











В этом году со сцены всех поздравили заместитель председателя Клайпедского совета организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции И. Ф. Кика, Почётный консул Республики Беларусь Н. Логвин, полковник Советской Армии А. П. Антонов, председатель Клайпедского отделения Благотворительного фонда «Надежда» В. Г. Панина, депутат Клайпедского городского совета В. Ю. Титов, председатель ОО «Музыкальная гостиная» Т. В. Филатова, Татьяна Черных (Клайпедский литературный клуб «Среда»).



С праздником всех поздравил и юный клайпедчанин Михаил Юрьевич Титов.



Выступления объединяло одно – слова о необходимости сохранять достоверную историю, противостоять любителям изобретать новую «правду» и о силе в единении. Каждому выступавшему от Балтийской молодёжной ассоциации был вручён подарок – книга председателя Республиканского совета организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции Ю.-Л. Дексниса и изданная тремя общественными организациями карта «Они освобождали Родину!», посвящённая прибалтийским частям Красной Армии – 16-й Литовской дивизии, 130-му Латышскому и 8-му Эстонскому стрелковым корпусам.







Почти два часа звучали дорогие сердцам песни в исполнении Вероники Синявской (ОО «Музыкальная гостиная»), проникновенно исполнившей «Эхо любви», а также артиста из Санкт-Петербурга Кирилла Мелюкштиса и заслуженного артиста Республики Ингушетия, солиста Государственного Кубанского казачьего хора Демида Коротенко (г. Краснодар). Помимо всем хорошо знакомых песен в исполнении Д. Коротенко прозвучала «Отзовитесь, однополчане!», написанная руководителем Кубанского хора В. Г. Захарченко. Судя по лицам слушателей, артистам удалось согреть сердца и подарить радость клайпедчанам.



Иногда приходится слышать, мол, песни петь на мемориале кощунственно. Согласны, если устроить концерт современной попсы. Учитывая тот репертуар, который звучит со сцены, а также хотя бы такой пример, как парад Победы на Красной площади (где, кстати, также покоятся останки воинов), не считаем, что каким-то образом оскорбляем память. Скорее, наоборот.











Хотим поблагодарить Клайпедский совет организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции за поддержку в организации мероприятия, Татьяну Филатову и Веру Дюкареву за подготовку молодой исполнительницы, Романа Крылюка за обеспечение высокопрофессионального озвучивания концерта, артистов за теплоту и самоотдачу, Владимира Кондратева за съёмку.



Отдельное спасибо клайпедчанам, которые пришли на концерт почтить память жертв Второй мировой войны! Пока вы с нами, память будет жить.



Алексей ГРЕЙЧУС



Балтийская молодёжная ассоциация «Juvenis»



Фото автора, Владимира Кондратева и Ивана Андреева



Начиная с 2014 года, 2 сентября на воинском мемориале в Клайпеде служится лития о невинно убиенных в годы Второй мировой войны (отдельное спасибо Благочинному Клайпедского благочиния протоиерею Владимиру (Артамонову) и протоиерею Александру (Оринка)). Собравшиеся в этот день слышат о событиях 1939-1945 годов, о некоторых факта кое-кто узнаёт впервые, звучат песни.В этом году со сцены всех поздравили заместитель председателя Клайпедского совета организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции И. Ф. Кика, Почётный консул Республики Беларусь Н. Логвин, полковник Советской Армии А. П. Антонов, председатель Клайпедского отделения Благотворительного фонда «Надежда» В. Г. Панина, депутат Клайпедского городского совета В. Ю. Титов, председатель ОО «Музыкальная гостиная» Т. В. Филатова, Татьяна Черных (Клайпедский литературный клуб «Среда»).С праздником всех поздравил и юный клайпедчанин Михаил Юрьевич Титов.Выступления объединяло одно – слова о необходимости сохранять достоверную историю, противостоять любителям изобретать новую «правду» и о силе в единении. Каждому выступавшему от Балтийской молодёжной ассоциации был вручён подарок – книга председателя Республиканского совета организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции Ю.-Л. Дексниса и изданная тремя общественными организациями карта «Они освобождали Родину!», посвящённая прибалтийским частям Красной Армии – 16-й Литовской дивизии, 130-му Латышскому и 8-му Эстонскому стрелковым корпусам.После минуты молчания прозвучал вальс военного капельмейстера Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии», написанный им в 1906 году, прозвучал как символическое объединение воинов российской армии, павших в Маньчжурии в годы Первой мировой войны, начавшейся 105 лет назад - 1 августа, и солдат Красной Армии - в годы Второй мировой.Почти два часа звучали дорогие сердцам песни в исполнении Вероники Синявской (ОО «Музыкальная гостиная»), проникновенно исполнившей «Эхо любви», а также артиста из Санкт-Петербурга Кирилла Мелюкштиса и заслуженного артиста Республики Ингушетия, солиста Государственного Кубанского казачьего хора Демида Коротенко (г. Краснодар). Помимо всем хорошо знакомых песен в исполнении Д. Коротенко прозвучала «Отзовитесь, однополчане!», написанная руководителем Кубанского хора В. Г. Захарченко. Судя по лицам слушателей, артистам удалось согреть сердца и подарить радость клайпедчанам.Иногда приходится слышать, мол, песни петь на мемориале кощунственно. Согласны, если устроить концерт современной попсы. Учитывая тот репертуар, который звучит со сцены, а также хотя бы такой пример, как парад Победы на Красной площади (где, кстати, также покоятся останки воинов), не считаем, что каким-то образом оскорбляем память. Скорее, наоборот.Хотим поблагодарить Клайпедский совет организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции за поддержку в организации мероприятия, Татьяну Филатову и Веру Дюкареву за подготовку молодой исполнительницы, Романа Крылюка за обеспечение высокопрофессионального озвучивания концерта, артистов за теплоту и самоотдачу, Владимира Кондратева за съёмку.Отдельное спасибо клайпедчанам, которые пришли на концерт почтить память жертв Второй мировой войны! Пока вы с нами, память будет жить. специально для «Обзора» Категории: история, в странах Балтии, общество Ключевые слова: победа, Япония, окончание, Балтийская молодежная ассоциация «Juvenis» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 166 раз Комментарии