Экономика Литвы: цифры и факты

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По данным Eurostat, в этом году экономика Литвы росла гораздо более быстрыми темпами, чем в среднем в 28 странах Европейского союза (ЕС).



Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%.



Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в зоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.



В Латвии годовой рост ВВП составил 2,9%, в Эстонии - 3,8%.



Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.



ВВП во всём Европейском Сообществе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом , а в зоне евро - тоже на 0,2%.



* * * По данным Eurostat, в этом году экономика Литвы росла гораздо более быстрыми темпами, чем в среднем в 28 странах Европейского союза (ЕС).Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%.Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в зоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.В Латвии годовой рост ВВП составил 2,9%, в Эстонии - 3,8%.Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.ВВП во всём Европейском Сообществе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом , а в зоне евро - тоже на 0,2%.* * * Государственная группа энергетических компаний Lietuvos energija в первой половине этого года на внешних рынках получила 175,7 млн евро - на 4 млн евро больше, чем в январе-июне 2018 года, когда было 43 млн евро.



Доходы группы за рубежом в первом полугодии составили 22,9% совокупных консолидированных доходов группы, которые в этом году увеличились на 22,1% до 767,3 млн евро (в январе-июне прошлого года - на 6,8% и 628,5 млн евро соответственно).



"В нашей бизнес-стратегии, объявленной в прошлом году, мы ясно высказались, что стремимся стать международной компанией, конкурирующей на мировом рынке. Тогда мы поставили цель - в 2030 году выплатить половину дивидендов от наших зарубежных операций. Результаты первого полугодия этого года положительные и показывают, что мы действительно стали международной группой", - заявил в своем пресс-релизе председатель правления и генеральный директор Lietuvos energija Дарюс Майкштенас.



Группа Lietuvos energija работает в странах Балтии, Польше и Финляндии. На зарубежных рынках компании группы продают электроэнергию и природный газ, развивают ветряные электростанции, в сотрудничестве с другими партнёрами поставляют электроэнергию частным клиентам и развивает другие виды деятельности, связанные с энергетикой.



Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась в первом полугодии на 9,8% до 135,7 млн евро. Консолидированная чистая прибыль снизилась на 37,5% до 37,5 млн евро.



100% акций Lietuvos energija принадлежат государству и находятся в доверительном управлении Министерства финансов.



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Затраты на один час труда в производственных, строительных и сервисных предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей во втором квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, увеличились на 4,6%, тогда как на одних только коммерческих предприятиях - на 2,6%.



Департамент статистики Литвы сообщил, что за квартал - в апреле-июне по сравнению с январем-мартом расходы на оплату труда увеличились на 4,2%, на коммерческих предприятиях - на 4,1%.



За год затраты на рабочую силу за час работы увеличились практически во всех видах деятельности предприятий и учреждений, в первую очередь в государственных органах и учреждениях и организациях оборонного ведомства и в сфере обязательного социального страхования (11,1%), в сфере здравоохранения и социальной работы (10,5%).



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Датская компания Pedersen Line планирует начать доселе неосвоенную деятельность в Литве - разведение рыбы в Балтийском море у побережья Клайпеды, сообщает деловое издание Verslo zinios.



Ожидается, что форелевое хозяйство площадью 900 кв.м появится в водах Литвы у Клайпедского побережья и производство достигнет до 3000 тонн радужной форели в год.



В настоящее время у Pedersen Line нет помещений для работы, но она рассматривает возможность занять участок обанкротившегося рыбного аукциона в Клайпеде. В ожидании заключения соглашения о помещении и его обустройства, компания подросших мальков будет завозить с фермы в Дании.



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Доходы государственной энергетической группы Lietuvos energija за первые шесть месяцев года составили 767,3 млн евро - на 22,1% больше, чем в первой половине прошлого года.



Однако чистая прибыль группы снизилась. По данным Lietuvos energija, в первой половине этого года чистая прибыль упала до 37,5 млн литов, в то время как в первой половине прошлого года прибыль достигала 60 млн евро.



"Основной причиной этого является изменение рыночной стоимости открытых финансовых деривативов. В конце первой половины 2019 года, после регистрации промежуточных изменений рыночной стоимости, она была отрицательной, но может измениться в будущем, пока сделки не будут закрыты", - утверждается в сообщении Lietuvos energija.



Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась в первом полугодии на 9,8% до 135,7 млн евро, а в первом полугодии прошлого года она составила 123,6 млн евро.



100% акций Lietuvos energija принадлежат государству и находятся в доверительном управлении Министерства финансов.



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Контролируемая государственным энергетическим холдингом Lietuvos energija компания Lietuvos energijos gamyba (LEG), заработавшая в первом полугодии этого года 28,425 млн евро чистой прибыли после аудита, планирует выплатить 18,792 млн евро промежуточных дивидендов – по 2,9 цента за акцию.



Вопрос о выплате промежуточных дивидендов будет решаться на собрании акционеров компании 27 сентября, сообщила LEG через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



За 2018 год компания выплатила 21,384 млн евро дивидендов, из которых 14,904 млн евро были выплачены за первое полугодие, а 6,48 млн евро – за второе полугодие (соответственно 2,3 цента и 1 цент за акцию).



В этом году чистая прибыль LEG, по сравнению с январем-июнем 2018 года, выросла на 20,4%. Выручка компании от продаж в этом году выросла на 21,1% до 76,381 млн евро.



Государственной группе энергетических предприятий Lietuvos energija принадлежит 96,82% акций LEG, которые котируются в Официальном списке биржи. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии