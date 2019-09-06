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Движение либералов Литвы начинает выборы председателя партии
Члены оппозиционного Движения либералов в пятницу начинают выборы нового лидера партии.
Впервые в истории этой партии будет проведено всеобщее голосование членов партии, которое завершится в среду, 11 сентября.
"В пятницу каждый имеющий право голоса член партии получит на свой электронный почтовый ящик неизвестный другим код входа в систему голосования. Воспользовавшись им, он сможет войти в систему, увидеть список кандидатов и проголосовать", - сказал BNS исполняющий обязанности ответсекретаря Движения либералов Дайнюс Петравичюс.
Либералы будут выбирать из четырёх кандидатов: это - член Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, член муниципального совета Неринги Андрюс Багдонас, член Вильнюсского отделения Витаутас Данилявичюс и мэр Тракайского района Эдита Рудялене.
Нынешний лидер партии Эугениюс Гентвилас не баллотируется.
Если ни один из кандидатов не наберёт необходимого большинства в первом туре, повторное голосование состоится на съезде партии 21 сентября.
По словам Д.Петравичюса, из более чем 7 тыс. членов партии избирать председателя имеют право более 2 тыс. человек.
Движение либералов в настоящее время имеет десять представителей в Сейме.
География: Литва
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