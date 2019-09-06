Движение либералов Литвы начинает выборы председателя партии 🔊 Воспроизвести



Члены оппозиционного Движения либералов в пятницу начинают выборы нового лидера партии.



Впервые в истории этой партии будет проведено всеобщее голосование членов партии, которое завершится в среду, 11 сентября.



"В пятницу каждый имеющий право голоса член партии получит на свой электронный почтовый ящик неизвестный другим код входа в систему голосования. Воспользовавшись им, он сможет войти в систему, увидеть список кандидатов и проголосовать", - сказал BNS исполняющий обязанности ответсекретаря Движения либералов Дайнюс Петравичюс.



Либералы будут выбирать из четырёх кандидатов: это - член Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, член муниципального совета Неринги Андрюс Багдонас, член Вильнюсского отделения Витаутас Данилявичюс и мэр Тракайского района Эдита Рудялене.



Нынешний лидер партии Эугениюс Гентвилас не баллотируется.



Если ни один из кандидатов не наберёт необходимого большинства в первом туре, повторное голосование состоится на съезде партии 21 сентября.



По словам Д.Петравичюса, из более чем 7 тыс. членов партии избирать председателя имеют право более 2 тыс. человек.



Движение либералов в настоящее время имеет десять представителей в Сейме. Члены оппозиционного Движения либералов в пятницу начинают выборы нового лидера партии.Впервые в истории этой партии будет проведено всеобщее голосование членов партии, которое завершится в среду, 11 сентября."В пятницу каждый имеющий право голоса член партии получит на свой электронный почтовый ящик неизвестный другим код входа в систему голосования. Воспользовавшись им, он сможет войти в систему, увидеть список кандидатов и проголосовать", - сказал BNS исполняющий обязанности ответсекретаря Движения либералов Дайнюс Петравичюс.Либералы будут выбирать из четырёх кандидатов: это - член Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, член муниципального совета Неринги Андрюс Багдонас, член Вильнюсского отделения Витаутас Данилявичюс и мэр Тракайского района Эдита Рудялене.Нынешний лидер партии Эугениюс Гентвилас не баллотируется.Если ни один из кандидатов не наберёт необходимого большинства в первом туре, повторное голосование состоится на съезде партии 21 сентября.По словам Д.Петравичюса, из более чем 7 тыс. членов партии избирать председателя имеют право более 2 тыс. человек.Движение либералов в настоящее время имеет десять представителей в Сейме. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: съезд, выборы, либералы География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии