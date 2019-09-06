Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают /дополнение/ 🔊 Воспроизвести



Незаконные действия не рождают истины, а руководители страны должны отреагировать на установку новой мемориальной доски в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветра, заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



"Вывешивание этой доски не согласовывали ни с муниципалитетом, ни с владельцами этого здания - Академией наук. Мы будем ждать их решения. Интересна также оценка со стороны руководства страны, поскольку Академия наук является учреждением национального (масштаба - BNS) , - говорится в комментарии мэра, присланном агентству BNS в четверг.



"Моя оценка очень ясна - незаконные действия не порождают истины и не украшают их авторов", - подчеркнул Р.Шимашюс.



В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра. Незаконные действия не рождают истины, а руководители страны должны отреагировать на установку новой мемориальной доски в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветра, заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс."Вывешивание этой доски не согласовывали ни с муниципалитетом, ни с владельцами этого здания - Академией наук. Мы будем ждать их решения. Интересна также оценка со стороны руководства страны, поскольку Академия наук является учреждением национального (масштаба - BNS) , - говорится в комментарии мэра, присланном агентству BNS в четверг."Моя оценка очень ясна - незаконные действия не порождают истины и не украшают их авторов", - подчеркнул Р.Шимашюс.В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра.



Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.



По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.



В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.



В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.



BNS



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От редакции: Только что редакция газеты "Обзор" получила письмо от нашего постоянного автора - профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА (Вильнюс). Публикуем его без какой-либо редакционной правки или сокращений.



Уважаемая редакция!



Прочитал опубликованную на вашем сайте статью «Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают».



Я полностью поддерживаю мнение Ремигиюса Шимашюса.



С уважением, проф. Пинхос Фридберг



P.S. На вашем месте я дал бы статье более длинный, но зато значительно более четкий (!) заголовок, полностью отражающий мнение уважаемого мера:



«Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс: Незаконные действия не рождают истины, а руководители страны должны отреагировать на установку новой мемориальной доски в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветра» Её открыла дочь партизана Юозаса Якавониса-Тиграса Ангеле Якавоните.Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.* * *Уважаемая редакция!Прочитал опубликованную на вашем сайте статью «Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают».Я полностью поддерживаю мнение Ремигиюса Шимашюса.С уважением, проф. Пинхос ФридбергP.S. На вашем месте я дал бы статье более длинный, но зато значительно более четкий (!) заголовок, полностью отражающий мнение уважаемого мера:«Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс: Незаконные действия не рождают истины, а BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 124 раза Комментарии