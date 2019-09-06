Песни из Вильнюса – на вершине крупнейшего музпортала России 🔊 Воспроизвести Литовская исполнительница Анна Мора по итогам августа оказалась на первом месте крупнейшего музыкального сайта России











Альбом литовской исполнительницы Анны Мора «Unison» стал самым прослушиваемым. 10 000 раз в августе пластинка виленчанки становилась их музыкальным выбором и вошла в Топ-20 крупнейшего музыкального портала России



Релиз Анна Мора анонсировала осенью прошлого года, однако запись песен – это процесс 10 лет. Кроме того, в его записи принимали литовские и российские музыканты. Исполнительница также выступала с этой программой в Латвии и Польше. Альбом литовской исполнительницы Анны Мора «Unison» стал самым прослушиваемым. 10 000 раз в августе пластинка виленчанки становилась их музыкальным выбором и вошла в Топ-20 крупнейшего музыкального портала России «Звуки.ру» . Стоит отметить, что свои песни литовская певица представила на альбоме на трех языках – литовском, польском и русском.Релиз Анна Мора анонсировала осенью прошлого года, однако запись песен – это процесс 10 лет. Кроме того, в его записи принимали литовские и российские музыканты. Исполнительница также выступала с этой программой в Латвии и Польше.



Исполнительница не скрывает, что запись альбома с песнями на трёх языках, не вызвала интереса у продюсеров, которые сомневались, в том, что этот музыкальный продукт вызовет интерес слушателей.







Альбом выделяется не только языковым разнообразием, но и обилием разных музыкальных стилей - бритпоп, ретро диско и т.д. Сами же песни имеют одну общую составляющую: «Unison» – это песни радости и печали любви, её многогранности и противоречивости.



«Этот альбом можно назвать в некотором роде моим эмоциональным дневником, который отражает некий жизненный период, в течении которого менялось моё понимание межличностных отношений, как зеркала для познания собственного «Я». Но главное, что хотелось бы передать слушателям я бы выразила так: Слушайте своё сердце, наблюдайте за своими эмоциям и в радости, и в грусти, ведь это может пробудить желание творить и раскрыть, заложенные природой в Вас таланты, о которых вы и не подозреваете. Делиться и радовать других своим творчеством – большая награда свыше», - говорит Анна Мора.



Альбом «Unison» можно услышать на платформах „Pakartot“, „Spotify“, „Itunes“, „GooglePlayMusic“ и „Deezer“.



Одна из песен с альбома. Была представлена широкой публике в этом году на празднике Русской культуры в Литве.



«В записи альбома принимали участие музыканты литовской группы «Sielа» и лучший сессионный гитарист России Владимир Корниенко (Корней), известный по работе с Земфирой и Найком Борзовым. Таким образом получился «Альбом дружбы народов», который интересен не только в Литве, но и в России и Польше», – говорит Анна Мора.Исполнительница не скрывает, что запись альбома с песнями на трёх языках, не вызвала интереса у продюсеров, которые сомневались, в том, что этот музыкальный продукт вызовет интерес слушателей.«Я думаю, они удивились такому интересу слушателей. Я верила, что песни найдут отклик в сердцах слушателей, не только из-за разнообразия языков, но и потому, что в песнях много искренних, неподдельных эмоций, пережитых исполнителем. Как говорится, – от сердца к сердцу!», – говорит Анна, интерес к музыке которой растёт не только в России, но и в Польше и соседней Латвии. В этом году Анна Мора стала лауреатом фестиваля польской песни Ополе-2019, с польской песней «Modlitwa» из альбома «Unison».Альбом выделяется не только языковым разнообразием, но и обилием разных музыкальных стилей - бритпоп, ретро диско и т.д. Сами же песни имеют одну общую составляющую: «Unison» – это песни радости и печали любви, её многогранности и противоречивости.«Этот альбом можно назвать в некотором роде моим эмоциональным дневником, который отражает некий жизненный период, в течении которого менялось моё понимание межличностных отношений, как зеркала для познания собственного «Я». Но главное, что хотелось бы передать слушателям я бы выразила так: Слушайте своё сердце, наблюдайте за своими эмоциям и в радости, и в грусти, ведь это может пробудить желание творить и раскрыть, заложенные природой в Вас таланты, о которых вы и не подозреваете. Делиться и радовать других своим творчеством – большая награда свыше», - говорит Анна Мора.Альбом «Unison» можно услышать на платформах „Pakartot“, „Spotify“, „Itunes“, „GooglePlayMusic“ и „Deezer“.Была представлена широкой публике в этом году на празднике Русской культуры в Литве. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Анна Мора, «Unison» — статья прочитана 134 раза Комментарии