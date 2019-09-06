Песни из Вильнюса – на вершине крупнейшего музпортала России

Литовская исполнительница Анна Мора по итогам августа оказалась на первом месте крупнейшего музыкального сайта России
Альбом литовской исполнительницы Анны Мора «Unison» стал самым прослушиваемым. 10 000 раз в августе пластинка виленчанки становилась их музыкальным выбором и вошла в Топ-20 крупнейшего музыкального портала России «Звуки.ру». Стоит отметить, что свои песни литовская певица представила на альбоме на трех языках – литовском, польском и русском.
Релиз Анна Мора анонсировала осенью прошлого года, однако запись песен – это процесс 10 лет. Кроме того, в его записи принимали литовские и российские музыканты. Исполнительница также выступала с этой программой в Латвии и Польше.
Альбом литовской исполнительницы Анны Мора «Unison» стал самым прослушиваемым. 10 000 раз в августе пластинка виленчанки становилась их музыкальным выбором и вошла в Топ-20 крупнейшего музыкального портала России «Звуки.ру». Стоит отметить, что свои песни литовская певица представила на альбоме на трех языках – литовском, польском и русском.
Релиз Анна Мора анонсировала осенью прошлого года, однако запись песен – это процесс 10 лет. Кроме того, в его записи принимали литовские и российские музыканты. Исполнительница также выступала с этой программой в Латвии и Польше.
«В записи альбома принимали участие музыканты литовской группы «Sielа» и лучший сессионный гитарист России Владимир Корниенко (Корней), известный по работе с Земфирой и Найком Борзовым. Таким образом получился «Альбом дружбы народов», который интересен не только в Литве, но и в России и Польше», – говорит Анна Мора.
Исполнительница не скрывает, что запись альбома с песнями на трёх языках, не вызвала интереса у продюсеров, которые сомневались, в том, что этот музыкальный продукт вызовет интерес слушателей.
Альбом выделяется не только языковым разнообразием, но и обилием разных музыкальных стилей - бритпоп, ретро диско и т.д. Сами же песни имеют одну общую составляющую: «Unison» – это песни радости и печали любви, её многогранности и противоречивости.
«Этот альбом можно назвать в некотором роде моим эмоциональным дневником, который отражает некий жизненный период, в течении которого менялось моё понимание межличностных отношений, как зеркала для познания собственного «Я». Но главное, что хотелось бы передать слушателям я бы выразила так: Слушайте своё сердце, наблюдайте за своими эмоциям и в радости, и в грусти, ведь это может пробудить желание творить и раскрыть, заложенные природой в Вас таланты, о которых вы и не подозреваете. Делиться и радовать других своим творчеством – большая награда свыше», - говорит Анна Мора.
Альбом «Unison» можно услышать на платформах „Pakartot“, „Spotify“, „Itunes“, „GooglePlayMusic“ и „Deezer“.
Одна из песен с альбома. Была представлена широкой публике в этом году на празднике Русской культуры в Литве.
Исполнительница не скрывает, что запись альбома с песнями на трёх языках, не вызвала интереса у продюсеров, которые сомневались, в том, что этот музыкальный продукт вызовет интерес слушателей.
Альбом выделяется не только языковым разнообразием, но и обилием разных музыкальных стилей - бритпоп, ретро диско и т.д. Сами же песни имеют одну общую составляющую: «Unison» – это песни радости и печали любви, её многогранности и противоречивости.
«Этот альбом можно назвать в некотором роде моим эмоциональным дневником, который отражает некий жизненный период, в течении которого менялось моё понимание межличностных отношений, как зеркала для познания собственного «Я». Но главное, что хотелось бы передать слушателям я бы выразила так: Слушайте своё сердце, наблюдайте за своими эмоциям и в радости, и в грусти, ведь это может пробудить желание творить и раскрыть, заложенные природой в Вас таланты, о которых вы и не подозреваете. Делиться и радовать других своим творчеством – большая награда свыше», - говорит Анна Мора.
Альбом «Unison» можно услышать на платформах „Pakartot“, „Spotify“, „Itunes“, „GooglePlayMusic“ и „Deezer“.
Одна из песен с альбома. Была представлена широкой публике в этом году на празднике Русской культуры в Литве.