Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет, сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, сообщает



"С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - говорится в заявлении.



В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет, сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, сообщает РИА Новости "С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - говорится в заявлении.В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов. * * *



Бывший «марксист-ленинец», борец против «британского колониализма, империализма и белого расизма» Роберт Мугабе пришел к власти после многолетней партизанской войны против режима Яна Смита, в которой он возглавлял самую непримиримую фракцию, выступавшую против любых компромиссов с белым меньшинством. Став премьер-министром, он поселился в резиденции Смита, усилив ее укрепления и охрану, снес памятники Сесилу Родсу и построил гигантский монумент в честь борьбы за независимость силами приглашенных северо-корейских архитекторов.



В первые годы Мугабе, получая помощь США и Великобритании, пытался проводить политику национального примирения, чтобы избежать бегства из страны белых фермеров и экономического коллапса. Продолжая обещать «построить социализм», он воздерживался от практических шагов в этом направлении, и в стране сохранялся экономический рост около 2.7% в год. Привлекая иностранные инвестиции и соблюдая бюджетную дисциплину, правительство создало систему всеобщего образования, доведя уровень грамотности в стране до 82%, и строило государственную медицину.



Однако быстрый рост населения опережал рост экономики, безработица достигла 26%. Мугабе провел конституционную реформу, обеспечив себе пост президента с широчайшими полномочиями, и начал проводить популярную в массах земельную реформу — расселение безземельных черных бедняков на землях, принудительно экспроприируемых у белых фермеров.



В процессе проведения «реформы» чиновники прибрали к рукам значительную часть конфискованных земель. Фермеры побежали из Зимбабве, западная помощь начала сокращаться. С середины 90-х годов экономика Зимбабве быстро покатилась вниз, и к 2000-му году уровень жизни черного населения упал ниже уровня 1980 года, безработица выросла до 50%, МВФ и Великобритания прекратили финансовую помощь Зимбабве.



В столице начались голодные бунты, которые правительство подавило военной силой. Мугабе, желая во что бы то ни стало удержаться у власти, превратился в «антиглобалиста» и «защитника традиционных африканских ценностей: клеймя «происки белых врагов», он старался направить народный гнев против «вражеских агентов», превратив в главную мишень еще остававшихся в стране белых фермеров и местных гомосексуалистов.



В 2000 году Мугабе чуть не потерял власть, набрав на выборах лишь 48% голосов. После этого правящая партия усилила «патриотическую» риторику и науськивание против «врагов народа» из оппозиционных партий. От конфискаций ферм перешли к их вооруженным захватам под флагом «борьбы с колониализмом». Верховный суд признал захваты незаконными, но правительство проигнорировало это решение, начало активную травлю «антинародных» судей и в конце концов добилось их замены сторонниками земельного грабежа.



Результатом разграбления земель и террора против фермеров стала тотальная экономическая катастрофы. Производство маиса, главной продовольственной культуры Зимбабве, упало впятеро, 75% населения страны оказались на довольствии, получаемом от гуманитарных агентств ООН. Избирательное законодательство изменили в пользу Мугабе, критику президента запретили законом.



Зимбабве исключили из Британского содружества, страна превратилась в парию на международной арене. ЕС ввел против Мугабе и его администрации персональные санкции. В 2008 году Мугабе проиграл президентские выборы, но «подкорректировал» результаты так, чтобы соперник не был объявлен победителем в первом же туре. Президент перешел к открытому террору против оппозиции и вынудил соперника-победителя отказаться от участия в объявленном втором туре выборов. В центральной избирательной комиссии провели массовую чистку, и она объявила, что ко второму туру выборов популярность президента Мугабе выросла вдвое.



Выборы 2013 года президент выиграл уже легко. Он говорил, что это его последняя кампания. Теперь Мугабе собирается править до 100 лет, а по словам его жены — и после смерти. РИА Новости Категории: история, общество, политика Ключевые слова: кончина, экс-президент, Зимбабве — статья прочитана 82 раза Комментарии