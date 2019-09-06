Установка мемориальной доски Й.Норейке повредит имиджу Литвы - Ф.Куклянски 🔊 Воспроизвести



В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки - Генерала Ветра.



За мероприятием наблюдали несколько сотен человек, которые распевали патриотические песни и скандировали "Норейка, Норейка!"



На новой памятной доске на литовском языке написано: "В этом здании в 1945–1946 годы работал известный резистент, узник концлагеря Штутгоф, организатор Литовского национального совета и организатор и командир Вооружённых сил Литвы Йонас Норейка - Генерал Ветра, расстрелянный 1947 02 26".



У библиотеки была установлена аудио-аппаратура, произносились речи.



Присутствовавший в мероприятии почётный председатель правления Союза борцов за свободу Литвы Йонас Бурокас BNS сказал, что изготовлением новой памятной доски занималась неправительственная организация „Pro Patria“. В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки - Генерала Ветра.За мероприятием наблюдали несколько сотен человек, которые распевали патриотические песни и скандировали "Норейка, Норейка!"На новой памятной доске на литовском языке написано: "В этом здании в 1945–1946 годы работал известный резистент, узник концлагеря Штутгоф, организатор Литовского национального совета и организатор и командир Вооружённых сил Литвы Йонас Норейка - Генерал Ветра, расстрелянный 1947 02 26".У библиотеки была установлена аудио-аппаратура, произносились речи.Присутствовавший в мероприятии почётный председатель правления Союза борцов за свободу Литвы Йонас Бурокас BNS сказал, что изготовлением новой памятной доски занималась неправительственная организация „Pro Patria“. За всем происходящим наблюдали сотрудники полиции, которые всё фиксировали на видеокамеру. Представитель полиции Рамунас Матонис BNS сказал, что съёмка ведётся для установления личностей тех, кто устанавливал доску.



"Материал будет передан соответствующим службам", - отметил он.



Матонис также добавил, что эти службы и будут решать, законно ли была установлена доска.



В то время как на здании библиотеки устанавливали новую мемориальную доску, около трёхсот человек собрались возле Президентского дворца на площади Симонаса Даукантаса в Вильнюсе, чтобы выразить протест против решений властей об увековечении памяти Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки за их предполагаемый вклад в расправы над евреями в Литве во время Второй мировой войны.



Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.



По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.



В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.



В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.



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Памятная доска, вывешенная по инициативе неправительственных организаций в четверг в Вильнюсе, повредит имиджу Литвы, считает глава еврейской общины Литвы.



"Я не сомневаюсь, что сегодняшние события повредят имиджу страны. Только в сентябре Литву посетит делегация высокого уровня из Соединённых Штатов, чтобы отметить День геноцида евреев в Литве. Неужели мы собираемся с этой доской встретить Год Гаона и Год истории евреев в Литве?", - вопрошает в распространённом в четверг вечером заявлении председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски.



"Это акт произвола толпы. Это демонстрирует слабость организаторов этой кампании, вывешивания доски, их отношение к закону и его соблюдению", - говорит Куклянски.



По её словам, организаторы кампании взяли на себя инициативу идти силовым путём, навязывая свои взгляды как единственно правильные.



Ф.Куклянски выразила надежду, что руководители государства оценят факт установки новой памятной доски и примут соответствующие меры.



"Я также хотела бы напомнить, что мои родственники были заключены как раз в Шяуляйском гетто и не вернулись из него. В связи с этим я хотела бы процитировать известного писателя Шолом-Алейхема, чьим именем названа школа в Вильнюсе. Он начинает одну из своих работ словами: «Как хорошо, что я сирота..." Я тоже хочу сказать: "Как хорошо, что я сирота, и мои родители не видят, как возвеличивают человека, который всю их обрёк на Шяуляйское гетто", - говорится в заявлении.



В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра.



Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.



По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.



В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.



В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени. BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии, история Ключевые слова: евреи, холокост, надписи, памятники, Генерал Ветра, Йонас Норейка, библиотека им. Врублевских География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии