Вильнюсский Музей дворца правителей отмечает день рождения оперы очередной исторической премьерой 🔊 Воспроизвести







В ознаменование дня рождения оперы в Литве Музей дворца правителей и международный ансамбль старинной музыки «Canto Fiorito» приглашают на премьеру оперы Алессандро Страделло «Кирке». Эта работа, написанная более 370 лет назад влиятельным итальянским композитором, напомнит оперу «Обманутая Кирке», которая звучала в те времена в резиденции великих князей литовских. Оперу украсит специальное представление театра теней.



«День рождения оперы - одна из традиций Музея дворца Правителей, без которой начало осени, вероятно, немыслимо. Наш долг - возродить эту традицию и представить широкой публике как можно больше произведений исторических жанров. Мы рады, что могли пригласить всех на постановку восстановленной первой исторической оперы «Похищение Елены» в прошлом году, которая по-настоящему поразила любителей музыки. Мы чувствуем ответственность за продолжение музыкальных традиций, бытовавших во Дворце великих князей», - говорит Витаутас Гайлевичюс, координатор мероприятий Национального музея дворца Правителей. «День рождения оперы - одна из традиций Музея дворца Правителей, без которой начало осени, вероятно, немыслимо. Наш долг - возродить эту традицию и представить широкой публике как можно больше произведений исторических жанров. Мы рады, что могли пригласить всех на постановку восстановленной первой исторической оперы «Похищение Елены» в прошлом году, которая по-настоящему поразила любителей музыки. Мы чувствуем ответственность за продолжение музыкальных традиций, бытовавших во Дворце великих князей», - говорит Витаутас Гайлевичюс, координатор мероприятий Национального музея дворца Правителей. Из письменных источников известно, что в первой половине 17 века во Дворце великих князей литовских в Вильнюсе были поставлены три оперы. Третья из них, «Обманутая Кирке», увидела свет в 1648 году. Как и первые две, опера «Обманутая Кирке» была основана на либретто Вирджилио Пуччителли. Ее музыка не сохранилась и автор неизвестен, но нет сомнений, что эта опера основана на традициях итальянской музыки. Один из распространителей этой традиции Алессандро Страделла, итальянский композитор, который жил в тот же период, создал серенаду «Кирке» ( ит. serenata - небольшая вокальная работа, мини-опера)



Премьера «Кирке» в актовом зале музея Музея дворца Правителей состоится 7 сентября 2019 года, и ее смогут посмотреть все любители оперы, приобретшие билеты на это мероприятие. В общей сложности, эту оперу планируется показать только два раза - в 16:00 и 19:00.



Здесь будет представлено небольшое по продолжительности, оригинальное произведение Алессандро Страделло «Кирке», которое будет дополнено инструментальными и вокальными фрагментами других опусов этого автора. Кроме того, прозвучит музыка Антонио Цести, являвшегося соратником автора либретто Джованни Филиппо Аполлони, музыка других великих оперных композиторов Клаудио Монтеверди и Франческо Кавалли, которая дополнительно раскрывает контрасты характеров главных героев. Все это гармонично объединено художественным руководителем «Canto Fiorito» дирижером Родриго Кальвейра, а оперу исполнят певцы Canto Fiorito и камерный оркестр, состоящий из выдающихся исполнителей европейского барокко, играющих на исторических инструментах.



Представление будет украшено художником южнокорейского происхождения, в настоящее время базирующимся во Франции, Жюхён Чой, который со своей сестрой Суньюнг Чой создают экспериментальные представления театра теней. Зрители увидят игру света, где различные элементы сменяют друг друга, создавая образы сновидений микро и макромиров. Трафареты и куклы, изготовленные из пластиковой упаковки, словно тени настоящего, сопровождают путешествие в мир древнегреческих мифов, а игра света и тьмы почтит память великих мастеров итальянской техники chiaroscuro - Караваджи, Джентилески, Фурини - А. Страделло современников.



«Характер Колдуньи Кирке был чрезвычайно популярен в операх 17 века. И хотя эта опера была создана на двадцать лет позже, чем она была поставлена в Вильнюсе, они объединены посвящением - они обе были поставлены как панегирики известным итальянским семьям », - говорит Р. Кальвейра, художественный руководитель постановки оперы . Опера «Обманутая Кирке» была поставлена в Вильнюсе по случаю прибытия в столицу второй жены короля Польши и великого князя литовского Владислава Вазы Людвиг Марии Гонзага (позже повторенная на свадьбе родственников Радвилы). Работа Алессандро Страделло «Кирке» была поставлена по заказу принцессы Олимпии Альдобрандини из Флоренции для празднования назначение принца Леопольда де Медичи кардиналом.



А. Страделло был влиятельным композитор 17 века, который сотрудничал с самыми известными поэтами того периода и создал более трехсот произведений разных жанров. Он менее известен сегодня только потому, что его известность позже была затменена известными мастерами барокко Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Алессандро Страделло был пионером concerto grosso, сочинял оперы, оратории и кантаты, его творчество оказало влияние на таких итальянских музыкальных мастеров, как Алессандро Скарлатти и Арканджело Корелли, фрагменты его произведений заимствовал и использовал в своих произведениях сам Георг Фридрих Гендель. Музыка Алессандро Страделло отличается своими особенно приятными и нежными мелодиями, сопровождаемыми иногда довольно смелыми гармониями, не характерными для середины 17-го века.



Первая опера в Литве - «Похищение Елены» - была поставлена 4 сентября 1636 году усилиями великого князя литовского и польского короля Владислава Вазы во дворце великих князей литовских. Эта дата и считается официальным днем рождения оперного театра в Литве. Каждый год Музей дворца Правителей приглашает отмечать ее. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: опера, Музей Дворца правителей, Алессандро Страделло, «Кирке» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 129 раз Комментарии