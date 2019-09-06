Загрузка... Фунт стерлингов обвалился из-за Brexit 🔊 Воспроизвести



Курс британского фунта по отношению к доллару опустился ниже 1,2 доллара.



Это наименьшее значение за последние 34 года. Фунт может продолжить падение и достичь паритета с долларом, считают аналитики



Курс фунта упал до отметки 1,1968 доллара по отношению к доллару. Это минимальное значение курса валют за 34 года, утверждает БКС. Такие уровни не наблюдались с 1985 года, за исключением кратковременного обвала в октябре 2016-го. Тогда фунт стерлингов на некоторое время опускался до уровня 1,15 доллара. По отношению к евро курс фунта упал до 1,0762 доллара. Это самый низкий уровень с октября 2009 года, пишет Курс британского фунта по отношению к доллару опустился ниже 1,2 доллара.Это наименьшее значение за последние 34 года. Фунт может продолжить падение и достичь паритета с долларом, считают аналитикиКурс фунта упал до отметки 1,1968 доллара по отношению к доллару. Это минимальное значение курса валют за 34 года, утверждает БКС. Такие уровни не наблюдались с 1985 года, за исключением кратковременного обвала в октябре 2016-го. Тогда фунт стерлингов на некоторое время опускался до уровня 1,15 доллара. По отношению к евро курс фунта упал до 1,0762 доллара. Это самый низкий уровень с октября 2009 года, пишет СЛОВО со ссылкой на euromag.ru. Жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза (ЕС) на референдуме более трех лет назад. С тех пор британская валюта потеряла более 20% стоимости по отношению к доллару. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.



Сроки выхода переносились дважды. Аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения соглашения о переходном периоде. Сейчас они оценивают вероятность такого события в 25%. В Goldman Sachs считают, что причиной для этого станет длительная остановка работы парламента. Законодатели до сих пор не могут завершить обсуждение плана выхода из ЕС.



Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что отсрочка даты Brexit недопустима и если парламент страны не поддержит его план выхода, то политик объявит всеобщие выборы.



Если реализуется жесткий сценарий Brexit и Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения, есть вероятность достижения паритета с долларом, то есть курс составит 1 доллар за фунт, рассказал валютный стратег Nomura Holdings Юдзиро Гото.



В случае назначения выборов на октябрь фунт продолжит падение, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. К моменту этих выборов он может упасть в область 1,16–1,15 долларов. В дальнейшем в Saxo Bank также не исключают падения курса фунта до 1 доллара. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: ЕС, курс, Британия, выход, фунт, Брекзит — статья прочитана 141 раз Комментарии