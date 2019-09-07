Загрузка... Британская пенсионерка нашла кольцо Уильяма Шекспира 🔊 Воспроизвести



В Британии обнаружили старинное кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.



Кольцо нашла Сью Килверт, 66-летняя пенсионерка, которая увлекается поиском кладов и иногда осматривает местные поля при помощи металлодетектора.



Оно попалось ей в руки, когда она исследовала местность рядом с Шекспир-холлом в Роуингтоне.



Известно, что в свое время это здание принадлежало семье Шекспира. Согласно местной легенде, именно там была написана пьеса «Как вам это понравится» (1599 год), сообщает В Британии обнаружили старинное кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.Кольцо нашла Сью Килверт, 66-летняя пенсионерка, которая увлекается поиском кладов и иногда осматривает местные поля при помощи металлодетектора.Оно попалось ей в руки, когда она исследовала местность рядом с Шекспир-холлом в Роуингтоне.Известно, что в свое время это здание принадлежало семье Шекспира. Согласно местной легенде, именно там была написана пьеса «Как вам это понравится» (1599 год), сообщает СЛОВО со ссылкой на euromag.ru. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: культура, в Европе, история, образование Ключевые слова: кольцо, находка, Шекспир, Британия — статья прочитана 170 раз Комментарии