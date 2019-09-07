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Британская пенсионерка нашла кольцо Уильяма Шекспира
В Британии обнаружили старинное кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.
Кольцо нашла Сью Килверт, 66-летняя пенсионерка, которая увлекается поиском кладов и иногда осматривает местные поля при помощи металлодетектора.
Оно попалось ей в руки, когда она исследовала местность рядом с Шекспир-холлом в Роуингтоне.
Известно, что в свое время это здание принадлежало семье Шекспира. Согласно местной легенде, именно там была написана пьеса «Как вам это понравится» (1599 год), сообщает СЛОВО со ссылкой на euromag.ru.
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Категории: культура, в Европе, история, образование
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