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Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на издание «Подъем» в ее Telegram-канале и на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.
Речь идет о подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», вооруженных, в частности, крылатыми ракетами «Калибр». По словам источника «Подъема», с импортными батареями субмарины могли находиться под водой до пяти суток, тогда как со старыми это возможно в течение 48-72 часов. Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
В Минобороны России отказались прокомментировать «Ленте.ру» эту информацию.
«Новороссийск» и «Старый Оскол», по информации ТАСС и «Крыминформа», ранее в этом году проходили ремонт. «Ростов-на-Дону» весной участвовал в учениях в Черном море, в ходе которых экипаж подлодки выполнил учебные стрельбы ракетами «Калибр», сообщала «Звезда».
Дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», — одни из новейших субмарин ВМФ России. Они были введены в строй в 2014-2015 годах.
lenta.ru
Категории: политика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Сирия, Флот, неисправность, подлодки
География: Россия
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