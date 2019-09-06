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Украина отказалась от особого статуса в ЕС и потребовала полноценное членство
МИД Украины отреагировал на инициативу президента Словении Борута Пахора о предоставлении официальному Киеву особого статуса в рамках Евросоюза вместо полноценного принятия в альянс, сообщает Ruposters.
Представитель МИД Екатерина Зеленко напомнила, что Украина внесла свои евроатлантические устремления в конституцию, поскольку они являются "цивилизационным выбором украинского народа". Киев устроит только полноценное членство в ЕС, заявила она.
Как сообщает "Укринформ", украинский посол в Словении провел переговоры с руководством этой страны с целью убедить его в том, что Украина заслуживает членства в ЕС и уже имеет достижения "на пути к реализации этой стратегической цели".
ruposters.ru
Ключевые слова: ЕС, поставки, ассоциация, товары, членство, ограничения
География: Украина
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