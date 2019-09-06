Украина отказалась от особого статуса в ЕС и потребовала полноценное членство 🔊 Воспроизвести



МИД Украины отреагировал на инициативу президента Словении Борута Пахора о предоставлении официальному Киеву особого статуса в рамках Евросоюза вместо полноценного принятия в альянс, сообщает



Представитель МИД Екатерина Зеленко напомнила, что Украина внесла свои евроатлантические устремления в конституцию, поскольку они являются "цивилизационным выбором украинского народа". Киев устроит только полноценное членство в ЕС, заявила она.



Как сообщает "Укринформ", украинский посол в Словении провел переговоры с руководством этой страны с целью убедить его в том, что Украина заслуживает членства в ЕС и уже имеет достижения "на пути к реализации этой стратегической цели". МИД Украины отреагировал на инициативу президента Словении Борута Пахора о предоставлении официальному Киеву особого статуса в рамках Евросоюза вместо полноценного принятия в альянс, сообщает Ruposters Представитель МИД Екатерина Зеленко напомнила, что Украина внесла свои евроатлантические устремления в конституцию, поскольку они являются "цивилизационным выбором украинского народа". Киев устроит только полноценное членство в ЕС, заявила она.Как сообщает "Укринформ", украинский посол в Словении провел переговоры с руководством этой страны с целью убедить его в том, что Украина заслуживает членства в ЕС и уже имеет достижения "на пути к реализации этой стратегической цели". ruposters.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: ЕС, поставки, ассоциация, товары, членство, ограничения География: Украина — статья прочитана 35 раз Комментарии