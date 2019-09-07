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Пара нашла в купленном доме тайник со старинными диковинами

Кадр: SWSN


Семья из английского города Плимут, графство Девон, нашла в купленном доме замурованный колодец, набитый вещами времен королевы Виктории. Об этом пишет ЛЕНТА со ссылкой на издание Metro.

В 2018 году Элис (Alice) и Бен Кроуфорд (Ben Crawford) переехали в дом георгианской эпохи (XVIII век). Вскоре они обратили внимание, что подвал зарос грибком из-за сырости. Поиски ее источника привели их во внутренний дворик. «Мы думали, что штукатурка на одной из внешних стен удерживает влагу внутри, стали ее откалывать и нашли это замурованное место, — рассказывает Элис. — Кирпичи были старыми, как что-то викторианское».

Под кирпичами скрывался старый колодец. Элис полагает, что когда-то из него брали воду, но потом в дом провели водопровод, и он стал не нужен. Тогда прежние жильцы стали использовать его в качестве тайника, а позднее замуровали.
Элис и Бен достали из колодца несколько старинных вещей, в том числе крест в честь 60-летнего юбилея королевы Виктории и форменную пуговицу Королевской морской пехоты Великобритании. Еще один любопытный предмет — чеканный жетон из свинца, который, по мнению Бена, заменял долговую расписку, — нашелся под полом в одной из комнат.

В апреле сообщалось, что в Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты. Выручку от продажи сокровищ собирались разделить с землевладельцем.
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lenta.ru
Категории: история, образование, дом и быт
Ключевые слова: Великобритания, сокровища, дом
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добавлена сегодня, 7 сентября, 13:00

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