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Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "КП-Екатеринбург".
Артистка оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа. Вместе с тем она подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях.
Издание пишет, что голос Заворотонюк по телефону звучал "хрипло, как у очень больного человека".
Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.
Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь.
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РИА Новости
Ключевые слова: кино, актриса, онкология, болезнь, Заворотнюк
География: Россия
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