Загрузка... Заворотнюк отказалась говорить о здоровье 🔊 Воспроизвести



Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании. Об этом сообщает



Артистка оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа. Вместе с тем она подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях.



Издание пишет, что голос Заворотонюк по телефону звучал "хрипло, как у очень больного человека".



Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.



Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь. Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "КП-Екатеринбург".Артистка оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа. Вместе с тем она подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях.Издание пишет, что голос Заворотонюк по телефону звучал "хрипло, как у очень больного человека".Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, здоровье, в России Ключевые слова: кино, актриса, онкология, болезнь, Заворотнюк География: Россия — статья прочитана 145 раз Комментарии