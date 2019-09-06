Загрузка... В сеть утекли номера телефонов 419 млн пользователей Фейсбука 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



В свободном доступе в интернете оказались данные 419 млн пользователей "Фейсбука", сообщило 4 сентября американское издание TechСrunch со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Саньяма Джейна. Сам он утверждает, что в базе данных содержатся имена знаменитостей, передает



По данным издания, утечка представляла собой базу ID - уникальных номеров пользователей "Фейсбука" - и привязанных к ним номеров телефонов. Некоторые записи содержали имя пользователя, пол и страну проживания.



В архиве оказалось 133 млн записей о пользователях из США, 18 млн - из Великобритании, еще 50 млн - из Вьетнама. Об утечке данных пользователей из России TechСrunch не сообщает. Издание обратилось к хостинг-провайдеру, на серверах которого неизвестные разместили эту информацию, после чего она была удалена. В свободном доступе в интернете оказались данные 419 млн пользователей "Фейсбука", сообщило 4 сентября американское издание TechСrunch со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Саньяма Джейна. Сам он утверждает, что в базе данных содержатся имена знаменитостей, передает ВВС По данным издания, утечка представляла собой базу ID - уникальных номеров пользователей "Фейсбука" - и привязанных к ним номеров телефонов. Некоторые записи содержали имя пользователя, пол и страну проживания.В архиве оказалось 133 млн записей о пользователях из США, 18 млн - из Великобритании, еще 50 млн - из Вьетнама. Об утечке данных пользователей из России TechСrunch не сообщает. Издание обратилось к хостинг-провайдеру, на серверах которого неизвестные разместили эту информацию, после чего она была удалена.



Корреспондент TechСrunch Зак Уиттакер не согласился с выводами Facebook о том, что утечка затронула только 217 млн пользователей. "Это только одна база данных. А там гораздо больше данных (смотрите ниже) и не так много доказательств, что они дублируются", - написал он у себя в "Твиттере".



Funny how Facebook says a lot of the exposed user phone numbers are "duplicates". https://t.co/l3cYljh3Wu



A spokesperson told me background that only 217 million are affected. But that's just one database — see below. There's a lot more data — and little evidence of duplication. pic.twitter.com/f0AFecUS2y — Zack Whittaker (@zackwhittaker) 5 September 2019







В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.



Как еще "течет" "Фейсбук"



В июле компания урегулировала претензии Федеральной торговой комиссии США об обращении с данными пользователей из-за утечки данных через компанию Cambridge Analytica. По информации СМИ, эти данные могли быть использованы в ходе президентских выборов в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.



В ноябре 2018 года Русская служба Би-би-си обнаружила выложенную в свободном доступе информацию о 257 тысячах пользователей "Фейсбука", у 81 тысячи аккаунтов были доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждали, что всего у них есть данные 120 млн человек.



Расследование Facebook показало, что злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров. Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что информация, содержавшаяся в базе, устарела. "База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны", - подчеркнул он.Корреспондент TechСrunch Зак Уиттакер не согласился с выводами Facebook о том, что утечка затронула только 217 млн пользователей. "Это только одна база данных. А там гораздо больше данных (смотрите ниже) и не так много доказательств, что они дублируются", - написал он у себя в "Твиттере".В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.В июле компания урегулировала претензии Федеральной торговой комиссии США об обращении с данными пользователей из-за утечки данных через компанию Cambridge Analytica. По информации СМИ, эти данные могли быть использованы в ходе президентских выборов в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.В ноябре 2018 года Русская служба Би-би-си обнаружила выложенную в свободном доступе информацию о 257 тысячах пользователей "Фейсбука", у 81 тысячи аккаунтов были доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждали, что всего у них есть данные 120 млн человек.Расследование Facebook показало, что злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Facebook, данные, воровство — статья прочитана 111 раз Комментарии