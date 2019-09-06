Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха 🔊 Воспроизвести



Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Это один из ключевых свидетелей в деле о сбитом малайзийском "Боинге" MH17, сообщает



Апелляционный суд Киева в четверг, 5 сентября, освободил из-под стражи бывшего зенитчика из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Цемах является важным свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом. Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Это один из ключевых свидетелей в деле о сбитом малайзийском "Боинге" MH17, сообщает DW Апелляционный суд Киева в четверг, 5 сентября, освободил из-под стражи бывшего зенитчика из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Цемах является важным свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом. "Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 года о продлении Владимиру Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 года включительно отменить", - объявил судья.



Владимир Цемах командовал противовоздушной обороной Первой Славянской бригады так называемой "ДНР". Адвокат Цемаха Роман Гонтарев в начале июля сообщил, что украинские спецслужбы задержали его клиента в подконтрольном пророссийским сепаратистам городе Снежное Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию. 3 июля Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток по подозрению в терроризме.



Евродепутаты просят Зеленского не выдавать Цемаха России



В августе российское издание The Insider со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль потребовал включить Цемаха в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами. 4 сентября 40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить выдачи России Владимира Цемаха, которого они называют одним из ключевых свидетелей по делу о крушении малайзийского "Боинга".



"Цемах является подозреваемым по уголовному делу, касающемуся уничтожения MH17, и его доступность и показания Совместной следственной группе (JIT) имеют чрезвычайную важность для эффективного расследования. Цемах - гражданин Украины и находится под стражей в Украине. Резолюция Совбеза ООН номер 2166 требует привлечь к ответственности тех, кто прямо или косвенно причастен к уничтожению MH17", - подчеркивается в письме европарламентариев.



Евродепутат от Нидерландов сожалеет в связи с освобождением Цемаха



Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири прокомментировала DW решение суда в Киеве. "Такое развитие событий едва ли можно назвать положительным. Освобождение подозреваемого, которого собирается допросить Международная следственная группа, вызывает беспокойство. Мне ничего неизвестно о том, провели ли уже допрос следователи JIT или голландский прокурор", - заявила она.



В сентябре 2016 года международная следственная группа JIT, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила в Гааге промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, самолет MH17 был сбит с территории, подконтрольной пророссийским боевикам с помощью комплекса "Бук", привезенного из России. Следователи отвергли версию о причастности к случившемуся украинских военных. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17 География: Украина — статья прочитана 129 раз Комментарии