Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России 🔊 Воспроизвести



Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие, сообщает



По его словам, на встрече в Осаке ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, пока ни у одной страны мира такого оружия нет.



"Я Дональду (Трампу. — Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" — сообщил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие, сообщает РИА Новости По его словам, на встрече в Осаке ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, пока ни у одной страны мира такого оружия нет."Я Дональду (Трампу. — Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" — сообщил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер отметил, что учитывать можно количество носителей и боеголовок, "это специальный вопрос". Он подчеркнул, что Россия готова к этому диалогу, но пока не получила внятного ответа от Вашингтона.



Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".



Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума. РИА Новости Категории: технологии, политика Ключевые слова: Путин, оружие, продажа, Трамп География: Россия — статья прочитана 120 раз Комментарии