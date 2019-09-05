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Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал готовящийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС в четверг, 5 сентября.
«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, но исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров. (...) Обмен будет крупным, масштабным», — сказал он.
Накануне в прессе появилась информация о том, что процесс обмена удерживаемыми лицами может быть запущен до конца этой недели. Предполагается, что он начнется в субботу. В Кремле отказались комментировать эти сообщения.
По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35». Однако список имен пока не известен. Пресс-секретарь российского лидера отказался подтвердить данные о включении в него осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова.
lenta.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, обмен, пленные, договоренности
География: Россия
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