Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной 🔊 Воспроизвести Владимир Путин Фото: Алексей Даничев / РИА Новости



Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал готовящийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает



«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, но исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров. (...) Обмен будет крупным, масштабным», — сказал он.



Накануне в прессе появилась информация о том, что процесс обмена удерживаемыми лицами может быть запущен до конца этой недели. Предполагается, что он начнется в субботу. В Кремле отказались комментировать эти сообщения.



По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35». Однако список имен пока не известен. Пресс-секретарь российского лидера отказался подтвердить данные о включении в него осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова. Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал готовящийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС в четверг, 5 сентября.«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, но исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров. (...) Обмен будет крупным, масштабным», — сказал он.Накануне в прессе появилась информация о том, что процесс обмена удерживаемыми лицами может быть запущен до конца этой недели. Предполагается, что он начнется в субботу. В Кремле отказались комментировать эти сообщения.По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35». Однако список имен пока не известен. Пресс-секретарь российского лидера отказался подтвердить данные о включении в него осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, обмен, пленные, договоренности География: Россия — статья прочитана 156 раз Комментарии