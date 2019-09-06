Порошенко дал советы по принуждению России к миру 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко Фото: Michael Sohn / AP



Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на протяжении пяти лет пытается забыть о минских соглашениях. Об этом политик написал в опубликованном Facebook посте, который посвящен пятилетней годовщине подписания первых минских соглашений, сообщает



По словам Порошенко, положения документа, которые провозглашают «немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывод российских войск и оружия с территории Украины, немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц» игнорируются Москвой. Кроме того, он заявил, что эти положения являются ключевыми в «мирном плане Порошенко» и с их подписания «началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру». Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на протяжении пяти лет пытается забыть о минских соглашениях. Об этом политик написал в опубликованном Facebook посте, который посвящен пятилетней годовщине подписания первых минских соглашений, сообщает ЛЕНТА По словам Порошенко, положения документа, которые провозглашают «немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывод российских войск и оружия с территории Украины, немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц» игнорируются Москвой. Кроме того, он заявил, что эти положения являются ключевыми в «мирном плане Порошенко» и с их подписания «началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру». Как отмечает экс-президент Украины, принуждение заключается в том, чтобы «как через применение санкций, так и военной помощью давить на Россию — не только политически, но и конкретными мотивационными мерами». «Мы впервые на практике проверили эффективность формулы — решительность Украины, умноженная на поддержку союзников, дает сдерживание России из-за увеличения для нее цены агрессии», — пишет он.



Минскими соглашениями принято называть два документа, которые были подписаны в сентябре 2014 года. Первый трехсторонняя контактная группа в Минске в составе представителей России, Украины и ОБСЕ утвердила 5 сентября. Это был так называемый минский протокол, состоявший из 12 пунктов, в которых обговаривался ряд мер по прекращению конфликта в Донбассе. Он составлен на основе мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив российского лидера Владимира Путина.



Второй — меморандум по соблюдению режима прекращения огня на Украине — представители контактной группы согласовали 20 сентября. Некоторые положения из предыдущего документа здесь были существенно расширены и получили новую трактовку. В меморандуме также появился пункт об отводе вооружений калибром свыше 100 миллиметров от линии соприкосновения. lenta.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: ООН, операция, армия, донбасс, Порошенко, миротворцы, Минск-2 География: Украина — статья прочитана 163 раза Комментарии