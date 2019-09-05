Протестующие Гонконга захотели для Китая судьбу СССР 🔊 Воспроизвести Фото: Thomas Peter / Reuters



Китай должен повторить судьбу Советского Союза. Об этом заявил один из гонконгских протестующих в разговоре с



«Китай несет тиранию, а мы хотим демократию! Мы выступаем и против коммунистов, и против всех остальных! Мы понимаем, что прямо сейчас мечта о независимости несбыточна. Но в 1989 году в СССР тоже никто не мог ничего предугадать! Конечно, мы вдохновляемся этой историей», — пояснил 40-летний протестующий по имени Майкл.



По его словам, вся его семья поддерживает требования манифестантов, но для умиротворения гонконгцев руководитель города Кэрри Лам должна не только отозвать скандальный законопроект об экстрадиции (это уже сделано — прим. «Ленты.ру»), но и удовлетворить четыре других требования.



4 сентября Лам отозвала законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать гонконгцев властям Тайваня, Макао и КНР. Она подчеркнула, что теперь самым главным приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона. «Независимо от наших обид или глубины недовольства по отношению к правительству, мы не можем согласиться или признать, что насилие является решением наших проблем», — добавила Лам. Китай должен повторить судьбу Советского Союза. Об этом заявил один из гонконгских протестующих в разговоре с «Лентой.ру» «Китай несет тиранию, а мы хотим демократию! Мы выступаем и против коммунистов, и против всех остальных! Мы понимаем, что прямо сейчас мечта о независимости несбыточна. Но в 1989 году в СССР тоже никто не мог ничего предугадать! Конечно, мы вдохновляемся этой историей», — пояснил 40-летний протестующий по имени Майкл.По его словам, вся его семья поддерживает требования манифестантов, но для умиротворения гонконгцев руководитель города Кэрри Лам должна не только отозвать скандальный законопроект об экстрадиции (это уже сделано — прим. «Ленты.ру»), но и удовлетворить четыре других требования.4 сентября Лам отозвала законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать гонконгцев властям Тайваня, Макао и КНР. Она подчеркнула, что теперь самым главным приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона. «Независимо от наших обид или глубины недовольства по отношению к правительству, мы не можем согласиться или признать, что насилие является решением наших проблем», — добавила Лам. lenta.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, аресты, Гонконг — статья прочитана 166 раз Комментарии