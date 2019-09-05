Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии 🔊 Воспроизвести



Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели военнослужащих РФ в провинции Идлиб в Сирии, передает



Ранее 5 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух. По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.



«Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует (...) Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — заявили в Минобороны. Автором соответствующей заметки на «Ведомостях» указан Иван Сафронов.



В этот же день арабское издание Al-Masdar News сообщило об операции сирийских боевиков из протурецкой организации «Национальный фронт освобождения», которые заявили о нападении в Идлибе на группу российских спецназовцев. Боевики утверждают, что несколько военнослужащих были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз. В организации также отметили, что это была успешная засада. Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели военнослужащих РФ в провинции Идлиб в Сирии, передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.Ранее 5 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух. По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.«Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует (...) Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — заявили в Минобороны. Автором соответствующей заметки на «Ведомостях» указан Иван Сафронов.В этот же день арабское издание Al-Masdar News сообщило об операции сирийских боевиков из протурецкой организации «Национальный фронт освобождения», которые заявили о нападении в Идлибе на группу российских спецназовцев. Боевики утверждают, что несколько военнослужащих были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз. В организации также отметили, что это была успешная засада. lenta.ru Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: гибель, Сирия, военные, опровержение География: Россия — статья прочитана 65 раз Комментарии