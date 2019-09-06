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Три работника пополнили Группу советников президента по окружающей среде



На этой неделе Группу советников по вопросам окружающей среды и инфраструктуры в президентской администрации Литвы пополнили три работника: Агне Якстинене, Нериюс Каучикас и Томас Лукошявичюс.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что с приходом этих трех советников завершилось формирование группы, которую возглавляет старший советник президента Ярослав Неверович.

А. Якстенене с 2005 года работала в Министерстве окружающей среды, а в последнее время возглавляла Административный департамент министерства.

Н. Каучикас пришел в администрацию главы государства из Министерства коммуникаций и транспорта, где в последние два года работал директором Департамента сетей и международных связей. Три года он работал транспортным атташе в представительстве Литвы при ЕС.

Т. Лукошявичюс в 2011–2019 годах работал заведующим отдела международного сотрудничества и планирования в Министерстве энергетики, где отвечал за международные связи и подготовку Литвы к председательству в совете ЕС.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, администрация, сотрудники
География: Литва
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добавлена сегодня, 6 сентября, 10:20

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