Глава МИД: Литву связывает с Польшей не только общее прошлое, но и будущее

Литву и Польшу связывают не только общее прошлое, но и будущее, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
В четверг в Варшаве он встретился с министром иностранных дел этой страны Яцеком Чапутовичем, обсудив двухсторонние политические контакты последнего времени, сотрудничество в оборонной сфере и актуальные вопросы повестки работы Евросоюза.
"Мы благодарны за политическую поддержку Польши в стремлении к синхронизации линий электропередачи. Мы особо ценим поддержку Польши в вопросе отказа от закупки электроэнергии с Беларусской АЭС в Островце. Мы продолжаем тесное сотрудничество в оборонной сфере. Одинаково смотрим на вызовы и угрозы восточного соседства", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс.
На встрече министров также обсуждались и вопросы улучшения условий жизни и образования национальных меньшинств.
"За последнее время мы решили много вопросов, связанных с образованием литовских поляков: в ближайшее время будут подписаны общие рекомендации в отношении образования нацменьшинств, будет аккредитована Гимназия им. Шимона Конарского, разрешено в начальных классах школ нацменьшинств использовать учебники, изданные в Польше", – сказал министр.
По словам Л. Линкявичюса, ожидается, что Польша ускорит процессы, которые позволят быстрее открыть в Сувалках литовский детский сад, а также будет сохранен доброжелательный подход и сохранится преподавание на литовском языке в Ягеллонском университете в Кракове.
В четверг Л. Линкявичюс вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто выступил на конференции польских послов.
"За последнее время мы решили много вопросов, связанных с образованием литовских поляков: в ближайшее время будут подписаны общие рекомендации в отношении образования нацменьшинств, будет аккредитована Гимназия им. Шимона Конарского, разрешено в начальных классах школ нацменьшинств использовать учебники, изданные в Польше", – сказал министр.
По словам Л. Линкявичюса, ожидается, что Польша ускорит процессы, которые позволят быстрее открыть в Сувалках литовский детский сад, а также будет сохранен доброжелательный подход и сохранится преподавание на литовском языке в Ягеллонском университете в Кракове.
В четверг Л. Линкявичюс вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто выступил на конференции польских послов.