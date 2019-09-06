Глава МИД: Литву связывает с Польшей не только общее прошлое, но и будущее 🔊 Воспроизвести



Литву и Польшу связывают не только общее прошлое, но и будущее, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



В четверг в Варшаве он встретился с министром иностранных дел этой страны Яцеком Чапутовичем, обсудив двухсторонние политические контакты последнего времени, сотрудничество в оборонной сфере и актуальные вопросы повестки работы Евросоюза.



"Мы благодарны за политическую поддержку Польши в стремлении к синхронизации линий электропередачи. Мы особо ценим поддержку Польши в вопросе отказа от закупки электроэнергии с Беларусской АЭС в Островце. Мы продолжаем тесное сотрудничество в оборонной сфере. Одинаково смотрим на вызовы и угрозы восточного соседства", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс. Литву и Польшу связывают не только общее прошлое, но и будущее, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.В четверг в Варшаве он встретился с министром иностранных дел этой страны Яцеком Чапутовичем, обсудив двухсторонние политические контакты последнего времени, сотрудничество в оборонной сфере и актуальные вопросы повестки работы Евросоюза."Мы благодарны за политическую поддержку Польши в стремлении к синхронизации линий электропередачи. Мы особо ценим поддержку Польши в вопросе отказа от закупки электроэнергии с Беларусской АЭС в Островце. Мы продолжаем тесное сотрудничество в оборонной сфере. Одинаково смотрим на вызовы и угрозы восточного соседства", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс. На встрече министров также обсуждались и вопросы улучшения условий жизни и образования национальных меньшинств.



"За последнее время мы решили много вопросов, связанных с образованием литовских поляков: в ближайшее время будут подписаны общие рекомендации в отношении образования нацменьшинств, будет аккредитована Гимназия им. Шимона Конарского, разрешено в начальных классах школ нацменьшинств использовать учебники, изданные в Польше", – сказал министр.



По словам Л. Линкявичюса, ожидается, что Польша ускорит процессы, которые позволят быстрее открыть в Сувалках литовский детский сад, а также будет сохранен доброжелательный подход и сохранится преподавание на литовском языке в Ягеллонском университете в Кракове.



В четверг Л. Линкявичюс вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто выступил на конференции польских послов. BNS Категории: в Европе, политика, история Ключевые слова: польша, встреча, визит, Линкявичюс — статья прочитана 141 раз Комментарии