Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря 🔊 Воспроизвести



Военно-морские силы (ВМС) Литвы вместе с американскими военными в четверг приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря.



"Это делается для того, чтобы мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами", – сказал BNS заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис.



В ходе работы по осмотру пляжей лодка литовских военных будет плавать с оборудованием для исследования дна.



Работы наблюдения на берегу на пляжах будут осуществлять группы литовских и американских военных.



Работы планируется осуществлять в светлое время суток и завершить к 27 сентября, а собранная информация будет использоваться в военных целях и будет передана морякам. Военно-морские силы (ВМС) Литвы вместе с американскими военными в четверг приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря."Это делается для того, чтобы мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами", – сказал BNS заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис.В ходе работы по осмотру пляжей лодка литовских военных будет плавать с оборудованием для исследования дна.Работы наблюдения на берегу на пляжах будут осуществлять группы литовских и американских военных.Работы планируется осуществлять в светлое время суток и завершить к 27 сентября, а собранная информация будет использоваться в военных целях и будет передана морякам. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: США, разведка, Флот, море География: Литва — статья прочитана 77 раз Комментарии