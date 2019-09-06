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Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря



Военно-морские силы (ВМС) Литвы вместе с американскими военными в четверг приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря.

"Это делается для того, чтобы мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами", – сказал BNS заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис.

В ходе работы по осмотру пляжей лодка литовских военных будет плавать с оборудованием для исследования дна.

Работы наблюдения на берегу на пляжах будут осуществлять группы литовских и американских военных.

Работы планируется осуществлять в светлое время суток и завершить к 27 сентября, а собранная информация будет использоваться в военных целях и будет передана морякам.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: США, разведка, Флот, море
География: Литва
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добавлена сегодня, 6 сентября, 08:30

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