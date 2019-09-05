Кубок мира по баскетболу: первая ступень отошла! 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: http://www.fiba.basketball







В проходящем в эти дни в Китае чемпионате мира по баскетболу сегодня были сыграны последние матчи первого группового этапа, названного предварительным.



Сборная Литвы, считавшаяся фаворитом в своей группе, не смогла одолеть команду из Австралии и теперь продолжит сражения во втором групповом этапе с нулём набранных очков, тогда как австралийцы начнут спор за путёвку с двумя лучшими командами группы «G» - Францией и Доминиканой – с учётом победы над литовской командой.



В четвертьфинал выйдут по две лучших команды из каждой группы второго этапа.



И очень может быть, что у Литвы спустя две встречи будет лишь одна победа, тогда как у Франции и Австралии – по две. Сборная Литвы, считавшаяся фаворитом в своей группе, не смогла одолеть команду из Австралии и теперь продолжит сражения во втором групповом этапе с нулём набранных очков, тогда как австралийцы начнут спор за путёвку с двумя лучшими командами группы «G» - Францией и Доминиканой – с учётом победы над литовской командой.В четвертьфинал выйдут по две лучших команды из каждой группы второго этапа.И очень может быть, что у Литвы спустя две встречи будет лишь одна победа, тогда как у Франции и Австралии – по две.



Кубок мира по баскетболу – 2019.



Первый групповой этап



Результаты 3-го тура



Группа «А» (Пекин)



Кот-д’Ивуар – Польша – 63:80 (24:20, 8:16, 17:19, 14:25).



Венесуэла - Китай – 72:59 (18:10, 15:13, 18:18, 21:18).



Турнирное положение: 1. Польша – 3 победы, 2. Венесуэла - 2, 3. Китай - 1, 4. Кот-д’Ивуар – 0.



Группа «В» (Ухань)



Южная Корея – Нигерия – 66:108 (15:17, 16:32, 19:30, 16:29).



Россия – Аргентина – 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16).



Турнирное положение: 1. Аргентина – 3, 2. Россия - 2, 3. Нигерия – 1, 4. Южная Корея – 0.







Группа «С» (Гуанчжоу)



Пуэрто-Рико - Тунис – 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:9).



Испания – Иран – 73:65 (18:21, 15:10, 19:22, 21:12).



Турнирное положение: 1. Испания - 3, 2. Пуэрто-Рико - 2, 3. Тунис – 1, 4. Иран – 0.



Группа «D» (Фошань)



Ангола – Филиппины – 84:81 (21:20, 17:14, 18:12, 17:27).



Италия – Сербия – 77:92 (23:28, 19:22, 15:20, 20:22).



Турнирное положение: 1. Сербия – 3, 2. Италия – 2, 3. Ангола - 1, 4. Филиппины – 0.



Группа «Е» (Шанхай)



Турция – Чехия – 76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25).



США – Япония – 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14).



Турнирное положение: 1. США – 3, 2. Чехия – 2, 3. Турция - 1, 4. Япония – 0.



Группа «F» (Нанкин)



Греция – Новая Зеландия – 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31).



Бразилия – Черногория – 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19).



Турнирное положение: 1. Бразилия - 3, 2. Греция - 2, 3. Новая Зеландия - 1, 4. Черногория - 0.



Группа «G» (Шэньчжэнь)



Доминиканская Республика – Франция – 56:90 (8:18, 13:25, 19:25, 16:22).



Германия – Иордания – 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13).



Турнирное положение: 1. Франция - 3, 2. Доминиканская Республика - 2, 3. Германия - 1, 4. Иордания - 0.



Группа «H» (Дунгуань)



Канада – Сенегал – 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14).



Литва – Австралия – 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19)



Литва: М.Григонис (19 очков),Л.Леквавичюс (15), Д.Сабонис (12).



Команды, занявшие в своих группах 3-4 места, продолжат борьбу в споре за 17-32 места. Хотя 32-место достанется худшей команде турнира, поэтому будет не совсем верно говорить о том, что кто-то за него будет спорить.Кот-д’Ивуар – Польша – 63:80 (24:20, 8:16, 17:19, 14:25).Венесуэла - Китай – 72:59 (18:10, 15:13, 18:18, 21:18).1. Польша – 3 победы, 2. Венесуэла - 2, 3. Китай - 1, 4. Кот-д’Ивуар – 0.Южная Корея – Нигерия – 66:108 (15:17, 16:32, 19:30, 16:29).Россия – Аргентина – 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16).1. Аргентина – 3, 2. Россия - 2, 3. Нигерия – 1, 4. Южная Корея – 0.Пуэрто-Рико - Тунис – 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:9).Испания – Иран – 73:65 (18:21, 15:10, 19:22, 21:12).1. Испания - 3, 2. Пуэрто-Рико - 2, 3. Тунис – 1, 4. Иран – 0.Ангола – Филиппины – 84:81 (21:20, 17:14, 18:12, 17:27).Италия – Сербия – 77:92 (23:28, 19:22, 15:20, 20:22).1. Сербия – 3, 2. Италия – 2, 3. Ангола - 1, 4. Филиппины – 0.Турция – Чехия – 76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25).США – Япония – 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14).1. США – 3, 2. Чехия – 2, 3. Турция - 1, 4. Япония – 0.Греция – Новая Зеландия – 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31).Бразилия – Черногория – 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19).1. Бразилия - 3, 2. Греция - 2, 3. Новая Зеландия - 1, 4. Черногория - 0.Доминиканская Республика – Франция – 56:90 (8:18, 13:25, 19:25, 16:22).Германия – Иордания – 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13).1. Франция - 3, 2. Доминиканская Республика - 2, 3. Германия - 1, 4. Иордания - 0.Канада – Сенегал – 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14).Литва – Австралия – 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19)М.Григонис (19 очков),Л.Леквавичюс (15), Д.Сабонис (12). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Кубок мира по баскетболу – 2019 — статья прочитана 112 раз Комментарии