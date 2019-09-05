Президент Литвы в Европарламенте и Еврокомисии 🔊 Воспроизвести



Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа пытался убедить лидеров Евросоюза не сокращать в новом бюджете ЕС ассигнования в сельском хозяйстве и на проекты смычки.



Так называемые средства смычки предназначены на ликвидацию экономического отставания более бедных регионов от более развитых.



Г. Науседа обсудил бюджет ЕС с будущим председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



"С учетом первичного предложения комиссии значительно сократить выделяемые Литве средства политики смычки и на нужды сельского хозяйства, я призвал новую главу комиссии еще раз оценить наши аргументы и соответственно первичную позицию Комиссии", – цитируются в пресс-релизе слова президента.



"Финансирование политики смычки, сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, развития инноваций, энергетической безопасности - это приоритетные вопросы Литвы", – отмечает он. Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа пытался убедить лидеров Евросоюза не сокращать в новом бюджете ЕС ассигнования в сельском хозяйстве и на проекты смычки.Так называемые средства смычки предназначены на ликвидацию экономического отставания более бедных регионов от более развитых.Г. Науседа обсудил бюджет ЕС с будущим председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен."С учетом первичного предложения комиссии значительно сократить выделяемые Литве средства политики смычки и на нужды сельского хозяйства, я призвал новую главу комиссии еще раз оценить наши аргументы и соответственно первичную позицию Комиссии", – цитируются в пресс-релизе слова президента."Финансирование политики смычки, сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, развития инноваций, энергетической безопасности - это приоритетные вопросы Литвы", – отмечает он.



Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена, хотя сельхоздотации увеличатся.



Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.



Г. Науседа и У. фон дер Ляйен также обсудили формирование новой Еврокомиссии. Пока не ясно, какой портфель ответственности получит кандидат Литвы в еврокомиссары Виргиниюс Синкявичюс.



Президент представил главе комиссии усилия Литвы по привлечению компаний сфер информационных и финансовых технологий.



На встрече также обсуждались вопросы климатических изменений и слаженного развития государств, говорится в пресс-релизе президентской администрации.



Г. Науседа в Брюсселе также встретился с завершающим работу на посту главы ЕК Жаном-Клодом Юнкером, и завершающим работу на посту председателя Совета руководителей ЕС Дональдом Туском.



В четверг после обеда президента примет будущий глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.



Визит президента в Брюсселе длится два дня. В среду он встретился с главой Европарламента Давидом Сассоли, с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



* * *



Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что будущая глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за "интересного, энергичного и динамичного" кандидата в члены ЕК.



Глава государства отметил, что не услышал, какую именно сферу полномочий предусмотрела для В. Синкявичюса глава комиссии, однако она должна быть связана с экономикой.



"Она поблагодарила меня лично за то, что Литва предложила такого интересного, энергичного и динамичного кандидата, который точно оживит ее кабинет", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа.



По его словам, портфель занимающего пост министра экономики В. Синкявичюса в Еврокомиссии должен быть связан с его нынешней сферой работы, поэтому многому заново учиться не придется.



Президент также сказал, что У. фон дер Ляйен будет стараться использовать лучшие сферы деятельности политика и его желание сделать многое.



"Сам его возраст предполагает, что человек хочет свернуть горы, и может свернуть эти горы", – сказал Г. Науседа о 28-летнем В. Синкявичюсе, который может стать самым молодым еврокомиссаром в истории.



Состав Еврокомиссии еще должен утвердить Европарламент. Он планирует приступить к работе в ноябре.



фото: lrp.lt



Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа предлагает назначить координатором Евросоюза по синхронизации линий электропередачи стран Балтии с Западной Европой бывшего комиссара ЕС по вопросам энергетики, латыша Андриса Пиебалгса.



Глава государства сказал, что обсуждал эту кандидатуру на встречах с лидерами ведомств ЕС.



"Я бы предложил эту идею и представил бы ее тому человеку, с которым обсуждалась эта позиция координатора. Это бывший комиссар по энергетике, господин Пиебалгс", – сказал журналистам Г. Науседа.



А. Пиебалгс был еврокомиссаром с 2004 по 2010 годы.



Литовский президент надеется, что наличие такого координатора позволит более слаженно воплощать проект синхронизации.



Он отметил, что решения по этой должности будут приниматься в ноябре, когда приступит к работе новый комиссар по энергетике.



За счет проекта синхронизации ЛЭП Балтийские страны хотят снизить зависимость от России.



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.



После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.



В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.



* * *



Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях.



"Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения", – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС.



"Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив", – сказал он.



В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.



Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов.



Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы. Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплаты фондов смычки, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС.Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена, хотя сельхоздотации увеличатся.Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.Г. Науседа и У. фон дер Ляйен также обсудили формирование новой Еврокомиссии. Пока не ясно, какой портфель ответственности получит кандидат Литвы в еврокомиссары Виргиниюс Синкявичюс.Президент представил главе комиссии усилия Литвы по привлечению компаний сфер информационных и финансовых технологий.На встрече также обсуждались вопросы климатических изменений и слаженного развития государств, говорится в пресс-релизе президентской администрации.Г. Науседа в Брюсселе также встретился с завершающим работу на посту главы ЕК Жаном-Клодом Юнкером, и завершающим работу на посту председателя Совета руководителей ЕС Дональдом Туском.В четверг после обеда президента примет будущий глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.Визит президента в Брюсселе длится два дня. В среду он встретился с главой Европарламента Давидом Сассоли, с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.* * *Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что будущая глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за "интересного, энергичного и динамичного" кандидата в члены ЕК.Глава государства отметил, что не услышал, какую именно сферу полномочий предусмотрела для В. Синкявичюса глава комиссии, однако она должна быть связана с экономикой."Она поблагодарила меня лично за то, что Литва предложила такого интересного, энергичного и динамичного кандидата, который точно оживит ее кабинет", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа.По его словам, портфель занимающего пост министра экономики В. Синкявичюса в Еврокомиссии должен быть связан с его нынешней сферой работы, поэтому многому заново учиться не придется.Президент также сказал, что У. фон дер Ляйен будет стараться использовать лучшие сферы деятельности политика и его желание сделать многое."Сам его возраст предполагает, что человек хочет свернуть горы, и может свернуть эти горы", – сказал Г. Науседа о 28-летнем В. Синкявичюсе, который может стать самым молодым еврокомиссаром в истории.Состав Еврокомиссии еще должен утвердить Европарламент. Он планирует приступить к работе в ноябре.Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа предлагает назначить координатором Евросоюза по синхронизации линий электропередачи стран Балтии с Западной Европой бывшего комиссара ЕС по вопросам энергетики, латыша Андриса Пиебалгса.Глава государства сказал, что обсуждал эту кандидатуру на встречах с лидерами ведомств ЕС."Я бы предложил эту идею и представил бы ее тому человеку, с которым обсуждалась эта позиция координатора. Это бывший комиссар по энергетике, господин Пиебалгс", – сказал журналистам Г. Науседа.А. Пиебалгс был еврокомиссаром с 2004 по 2010 годы.Литовский президент надеется, что наличие такого координатора позволит более слаженно воплощать проект синхронизации.Он отметил, что решения по этой должности будут приниматься в ноябре, когда приступит к работе новый комиссар по энергетике.За счет проекта синхронизации ЛЭП Балтийские страны хотят снизить зависимость от России.Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.* * *Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях."Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения", – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС."Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив", – сказал он.В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов.Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, визит, Брюссель, интервью, Науседа География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии