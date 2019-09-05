Президент Литвы в Европарламенте и Еврокомисии

Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа пытался убедить лидеров Евросоюза не сокращать в новом бюджете ЕС ассигнования в сельском хозяйстве и на проекты смычки.
Так называемые средства смычки предназначены на ликвидацию экономического отставания более бедных регионов от более развитых.
Г. Науседа обсудил бюджет ЕС с будущим председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"С учетом первичного предложения комиссии значительно сократить выделяемые Литве средства политики смычки и на нужды сельского хозяйства, я призвал новую главу комиссии еще раз оценить наши аргументы и соответственно первичную позицию Комиссии", – цитируются в пресс-релизе слова президента.
"Финансирование политики смычки, сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, развития инноваций, энергетической безопасности - это приоритетные вопросы Литвы", – отмечает он.
Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплаты фондов смычки, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС.
Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена, хотя сельхоздотации увеличатся.
Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.
Г. Науседа и У. фон дер Ляйен также обсудили формирование новой Еврокомиссии. Пока не ясно, какой портфель ответственности получит кандидат Литвы в еврокомиссары Виргиниюс Синкявичюс.
Президент представил главе комиссии усилия Литвы по привлечению компаний сфер информационных и финансовых технологий.
На встрече также обсуждались вопросы климатических изменений и слаженного развития государств, говорится в пресс-релизе президентской администрации.
Г. Науседа в Брюсселе также встретился с завершающим работу на посту главы ЕК Жаном-Клодом Юнкером, и завершающим работу на посту председателя Совета руководителей ЕС Дональдом Туском.
В четверг после обеда президента примет будущий глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.
Визит президента в Брюсселе длится два дня. В среду он встретился с главой Европарламента Давидом Сассоли, с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
* * *
Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что будущая глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за "интересного, энергичного и динамичного" кандидата в члены ЕК.
Глава государства отметил, что не услышал, какую именно сферу полномочий предусмотрела для В. Синкявичюса глава комиссии, однако она должна быть связана с экономикой.
"Она поблагодарила меня лично за то, что Литва предложила такого интересного, энергичного и динамичного кандидата, который точно оживит ее кабинет", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа.
По его словам, портфель занимающего пост министра экономики В. Синкявичюса в Еврокомиссии должен быть связан с его нынешней сферой работы, поэтому многому заново учиться не придется.
Президент также сказал, что У. фон дер Ляйен будет стараться использовать лучшие сферы деятельности политика и его желание сделать многое.
"Сам его возраст предполагает, что человек хочет свернуть горы, и может свернуть эти горы", – сказал Г. Науседа о 28-летнем В. Синкявичюсе, который может стать самым молодым еврокомиссаром в истории.
Состав Еврокомиссии еще должен утвердить Европарламент. Он планирует приступить к работе в ноябре.
Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа предлагает назначить координатором Евросоюза по синхронизации линий электропередачи стран Балтии с Западной Европой бывшего комиссара ЕС по вопросам энергетики, латыша Андриса Пиебалгса.
Глава государства сказал, что обсуждал эту кандидатуру на встречах с лидерами ведомств ЕС.
"Я бы предложил эту идею и представил бы ее тому человеку, с которым обсуждалась эта позиция координатора. Это бывший комиссар по энергетике, господин Пиебалгс", – сказал журналистам Г. Науседа.
А. Пиебалгс был еврокомиссаром с 2004 по 2010 годы.
Литовский президент надеется, что наличие такого координатора позволит более слаженно воплощать проект синхронизации.
Он отметил, что решения по этой должности будут приниматься в ноябре, когда приступит к работе новый комиссар по энергетике.
За счет проекта синхронизации ЛЭП Балтийские страны хотят снизить зависимость от России.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.
После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.
* * *
Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях.
"Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения", – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС.
"Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив", – сказал он.
В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.
Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов.
Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.
Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена, хотя сельхоздотации увеличатся.
Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.
Г. Науседа и У. фон дер Ляйен также обсудили формирование новой Еврокомиссии. Пока не ясно, какой портфель ответственности получит кандидат Литвы в еврокомиссары Виргиниюс Синкявичюс.
Президент представил главе комиссии усилия Литвы по привлечению компаний сфер информационных и финансовых технологий.
На встрече также обсуждались вопросы климатических изменений и слаженного развития государств, говорится в пресс-релизе президентской администрации.
Г. Науседа в Брюсселе также встретился с завершающим работу на посту главы ЕК Жаном-Клодом Юнкером, и завершающим работу на посту председателя Совета руководителей ЕС Дональдом Туском.
В четверг после обеда президента примет будущий глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.
Визит президента в Брюсселе длится два дня. В среду он встретился с главой Европарламента Давидом Сассоли, с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
* * *
Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что будущая глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за "интересного, энергичного и динамичного" кандидата в члены ЕК.
Глава государства отметил, что не услышал, какую именно сферу полномочий предусмотрела для В. Синкявичюса глава комиссии, однако она должна быть связана с экономикой.
"Она поблагодарила меня лично за то, что Литва предложила такого интересного, энергичного и динамичного кандидата, который точно оживит ее кабинет", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа.
По его словам, портфель занимающего пост министра экономики В. Синкявичюса в Еврокомиссии должен быть связан с его нынешней сферой работы, поэтому многому заново учиться не придется.
Президент также сказал, что У. фон дер Ляйен будет стараться использовать лучшие сферы деятельности политика и его желание сделать многое.
"Сам его возраст предполагает, что человек хочет свернуть горы, и может свернуть эти горы", – сказал Г. Науседа о 28-летнем В. Синкявичюсе, который может стать самым молодым еврокомиссаром в истории.
Состав Еврокомиссии еще должен утвердить Европарламент. Он планирует приступить к работе в ноябре.
Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа предлагает назначить координатором Евросоюза по синхронизации линий электропередачи стран Балтии с Западной Европой бывшего комиссара ЕС по вопросам энергетики, латыша Андриса Пиебалгса.
Глава государства сказал, что обсуждал эту кандидатуру на встречах с лидерами ведомств ЕС.
"Я бы предложил эту идею и представил бы ее тому человеку, с которым обсуждалась эта позиция координатора. Это бывший комиссар по энергетике, господин Пиебалгс", – сказал журналистам Г. Науседа.
А. Пиебалгс был еврокомиссаром с 2004 по 2010 годы.
Литовский президент надеется, что наличие такого координатора позволит более слаженно воплощать проект синхронизации.
Он отметил, что решения по этой должности будут приниматься в ноябре, когда приступит к работе новый комиссар по энергетике.
За счет проекта синхронизации ЛЭП Балтийские страны хотят снизить зависимость от России.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.
После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.
* * *
Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях.
"Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения", – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС.
"Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив", – сказал он.
В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.
Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов.
Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.