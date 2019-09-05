Будущая война на Балтике: все начинается с игры 🔊 Воспроизвести







Новая настольная игра под названием «Будущая война: Польша» была выпущена американской компанией GMT Games, известной по своим настольным играм-стратегиям.



Данная военная стратегия могла бы и не привлечь внимания, что, впрочем, так и есть, поскольку мало упоминаний о ней в СМИ, но дело в том, что это не просто очередная "игрушка", - это целое учебное пособие по планированию и ведению боевых действий между... Как вы думаете, кем? Правильно, Североатлантическим альянсом и Россией. И на территории кого? По названию понятно: на территории Польши, но не только там, также и на территории стран Балтии.



Конечно, у игры есть ограничения: это возраст участников: не младше 14 лет. Сам же процесс игры занимает 3-5 дней. Итак, что особенного в этой игре. Во-первых, превосходная детализация карты Балтийского региона. Во-вторых, в наборе игры есть фишки, на которых обозначены существующие в реальности воинские формирования Белоруссии, России и Альянса, опять же вплоть до отдельного батальона. В-третьих, в качестве союзника НАТО выступает... Та-дам, "нейтральная" Швеция! Не хватает только Финляндии в союзники и была бы вообще картина маслом. Данная военная стратегия могла бы и не привлечь внимания, что, впрочем, так и есть, поскольку мало упоминаний о ней в СМИ, но дело в том, что это не просто очередная "игрушка", - это целое учебное пособие по планированию и ведению боевых действий между... Как вы думаете, кем? Правильно, Североатлантическим альянсом и Россией. И на территории кого? По названию понятно: на территории Польши, но не только там, также и на территории стран Балтии.Конечно, у игры есть ограничения: это возраст участников: не младше 14 лет. Сам же процесс игры занимает 3-5 дней. Итак, что особенного в этой игре. Во-первых, превосходная детализация карты Балтийского региона. Во-вторых, в наборе игры есть фишки, на которых обозначены существующие в реальности воинские формирования Белоруссии, России и Альянса, опять же вплоть до отдельного батальона. В-третьих, в качестве союзника НАТО выступает... Та-дам, "нейтральная" Швеция! Не хватает только Финляндии в союзники и была бы вообще картина маслом.







В аннотации к игре сказано: «Украина находится в смятении: вовлечена в гражданскую войну, которая длится уже много лет, и ситуация кажется всё дальше от разрешения с каждым проходящим годом. Негласная поддержка, как со стороны России, так и Запада, разжигает войну и блокирует любую надежду на мир. В то же время гражданская война в Сирии и борьба против исламского экстремизма набирает обороты. НАТО и Россия пристально наблюдают друг за другом, конкурируя в регионе, и напряжённость растет стремительно, поскольку происходят не столь дружественные инциденты. Запад ужесточает санкции против России и усиливает свою риторику; Россия, тем временем, пытаясь восстановить своё место в мировой силовой политике, отвечает собственными санкциями против Турции и начинает кибервойну малой интенсивности и инциденты с "зелёными человечками" в странах Балтии.



Страсти вспыхивают по всему миру, Турция сбивает ещё один российский самолёт, в то время как российские батареи ЗРК сбивают турецкий F-16 в ответ. Россия заявляет, что с неё хватит, решает воевать с НАТО и вторгается в страны Балтии и Польшу. Беларусь, зная, кто её кормит, присоединяется. Некоторые страны НАТО спешат на помощь, в то время, как другие обсуждают этот вопрос. И снова Европа дрожит от грохота танковых гусениц и марширующих сапог».



К слову, это четвёртая игра в серии военных стратегий компании. При этом, согласно описанию игры, показана только часть Польши, поскольку Украина находится в разгаре гражданской войны.



Делается акцент на том, что у русских более обученная армия; страны Балтии могут быстро пасть, хотя их силы могут оказать некоторое сопротивление, пока фронт не утвердится в восточной Польше, так как российские 6-я и 20-я армия продвигаются вперёд, в то время как Альянс бросает силы в район, возглавляемый Союзным корпусом быстрого реагирования и сопровождаемый любыми национальными войсками, реагирующими на статью 5 Вашингтонского договора. И вопрос, который задают разработчики игры: сможет ли НАТО остановить русских или Польша будет захвачена?







Чем-то эта игра напомнила мне норвежский триллер "Оккупированные", показанный в 2015 году. Тогда по сюжету несчастные норвежцы были захвачены русскими. И хотя эта самая оккупация там была связана не с войной, а якобы с целью российских властей обезопасить импорт нефти, тем не менее у сериала вышло аж 2 сезона, и в его создании участвовало несколько стран. А цель была проста, как и с игрой компании GMT: посеять страхи в головах простого населения.



Впрочем, массовая культура же не всегда держится исключительно на позитивных образах, очень часто народ интересуется именно негативом, желательно, где ещё и побольше крови. Отсюда разработчики подобных проектов и пляшут. Ну а кто мало-мальски знаком с психологией знает, что для того чтобы что-то запомнить, нужно создавать позитивные или негативные ассоциации с проживанием таких эмоций.



Валерия ШАЦКАЯ,



политолог,



специально для «Обзора»



В-четвёртых, игра не ограничивается одним сценарием конфликта. Предусматривается сразу несколько вариантов, как без использования ядерного оружия, так и с ограниченным обменом ядерными ударами. При этом в наборе идут несколько далеко не коротеньких инструкций, требующих время для изучения. Так, там объясняются правила нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов, включая определение их степени поражения.Описывается и порядок учёта особенностей погодных условий, местности, транспортной инфраструктуры и т.д. Другими словами, игра составлена военными специалистами и ориентирована на игроков, которые имеют представление о военном искусстве.В аннотации к игре сказано: «Украина находится в смятении: вовлечена в гражданскую войну, которая длится уже много лет, и ситуация кажется всё дальше от разрешения с каждым проходящим годом. Негласная поддержка, как со стороны России, так и Запада, разжигает войну и блокирует любую надежду на мир. В то же время гражданская война в Сирии и борьба против исламского экстремизма набирает обороты. НАТО и Россия пристально наблюдают друг за другом, конкурируя в регионе, и напряжённость растет стремительно, поскольку происходят не столь дружественные инциденты. Запад ужесточает санкции против России и усиливает свою риторику; Россия, тем временем, пытаясь восстановить своё место в мировой силовой политике, отвечает собственными санкциями против Турции и начинает кибервойну малой интенсивности и инциденты с "зелёными человечками" в странах Балтии.Страсти вспыхивают по всему миру, Турция сбивает ещё один российский самолёт, в то время как российские батареи ЗРК сбивают турецкий F-16 в ответ. Россия заявляет, что с неё хватит, решает воевать с НАТО и вторгается в страны Балтии и Польшу. Беларусь, зная, кто её кормит, присоединяется. Некоторые страны НАТО спешат на помощь, в то время, как другие обсуждают этот вопрос. И снова Европа дрожит от грохота танковых гусениц и марширующих сапог».К слову, это четвёртая игра в серии военных стратегий компании. При этом, согласно описанию игры, показана только часть Польши, поскольку Украина находится в разгаре гражданской войны.Делается акцент на том, что у русских более обученная армия; страны Балтии могут быстро пасть, хотя их силы могут оказать некоторое сопротивление, пока фронт не утвердится в восточной Польше, так как российские 6-я и 20-я армия продвигаются вперёд, в то время как Альянс бросает силы в район, возглавляемый Союзным корпусом быстрого реагирования и сопровождаемый любыми национальными войсками, реагирующими на статью 5 Вашингтонского договора. И вопрос, который задают разработчики игры: сможет ли НАТО остановить русских или Польша будет захвачена?На первый взгляд, кажется, что это очередная довольно безобидная игра, но это только на первый взгляд. Гейм-индустрия уже давно является одним из мощных инструментов воздействия на активное население, в особенности на молодёжь. Наряду с кинофильмами, музыкой, книгами, выступлениями тех или иных деятелей и публикациями в СМИ, компьютерные и настольные игры стали инструментом распространения публичной дипломатии Запада с целью создания у получателей данной информации устойчивого образа своих и чужих; создания чувства тревоги и неминуемой войны с Россией и ее союзниками. А в качестве площадки возможных боевых действий приводится Европа и опять же используются уже набившие оскомину страхи стран Балтийского региона о скором нападении Москвы на них.Чем-то эта игра напомнила мне норвежский триллер "Оккупированные", показанный в 2015 году. Тогда по сюжету несчастные норвежцы были захвачены русскими. И хотя эта самая оккупация там была связана не с войной, а якобы с целью российских властей обезопасить импорт нефти, тем не менее у сериала вышло аж 2 сезона, и в его создании участвовало несколько стран. А цель была проста, как и с игрой компании GMT: посеять страхи в головах простого населения.Впрочем, массовая культура же не всегда держится исключительно на позитивных образах, очень часто народ интересуется именно негативом, желательно, где ещё и побольше крови. Отсюда разработчики подобных проектов и пляшут. Ну а кто мало-мальски знаком с психологией знает, что для того чтобы что-то запомнить, нужно создавать позитивные или негативные ассоциации с проживанием таких эмоций. Категории: в Европе, политика Ключевые слова: война, игра — статья прочитана 142 раза Комментарии