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Министерство транспорта готовится к конкурсу на пост главы Клайпедского порта



Министерство коммуникаций и транспорта Литвы готовится объявить конкурс на должность главы дирекции Клайпедского морского порта.

"Министерство готовит документы, необходимые для объявления конкурса на пост директора дирекции Клайпедского морского порта. О дате конкурса и требованиям, выдвигаемым к кандидатам на эту позицию, общественность информируют позже", – отметило министерство в комментарии BNS.

Бывший министр транспорта Рокас Масюлис в марте уволил с поста главы Клайпедского порта Арвидас Вайткуса. Последний обжаловал это решение в суде.

Новый министр транспорта Ярослав Наркевич заявил, что нет планов стремиться к мировой с А. Вайткусом.

"Я не хочу ввязываться и комментировать это", – сказал министр.

"По А. Вайткусу я уже принял решение. Поскольку этому вопросу уделяется манипуляционное внимание, я бы не хотел его комментировать сейчас", – добавил министр.
Категории: экономика
Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 5 сентября, 15:30

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