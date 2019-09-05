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Министерство транспорта готовится к конкурсу на пост главы Клайпедского порта
Министерство коммуникаций и транспорта Литвы готовится объявить конкурс на должность главы дирекции Клайпедского морского порта.
"Министерство готовит документы, необходимые для объявления конкурса на пост директора дирекции Клайпедского морского порта. О дате конкурса и требованиям, выдвигаемым к кандидатам на эту позицию, общественность информируют позже", – отметило министерство в комментарии BNS.
Бывший министр транспорта Рокас Масюлис в марте уволил с поста главы Клайпедского порта Арвидас Вайткуса. Последний обжаловал это решение в суде.
Новый министр транспорта Ярослав Наркевич заявил, что нет планов стремиться к мировой с А. Вайткусом.
"Я не хочу ввязываться и комментировать это", – сказал министр.
"По А. Вайткусу я уже принял решение. Поскольку этому вопросу уделяется манипуляционное внимание, я бы не хотел его комментировать сейчас", – добавил министр.
Категории: экономика
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