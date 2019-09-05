Министерство транспорта готовится к конкурсу на пост главы Клайпедского порта 🔊 Воспроизвести



Министерство коммуникаций и транспорта Литвы готовится объявить конкурс на должность главы дирекции Клайпедского морского порта.



"Министерство готовит документы, необходимые для объявления конкурса на пост директора дирекции Клайпедского морского порта. О дате конкурса и требованиям, выдвигаемым к кандидатам на эту позицию, общественность информируют позже", – отметило министерство в комментарии BNS.



Бывший министр транспорта Рокас Масюлис в марте уволил с поста главы Клайпедского порта Арвидас Вайткуса. Последний обжаловал это решение в суде.



Новый министр транспорта Ярослав Наркевич заявил, что нет планов стремиться к мировой с А. Вайткусом.



"Я не хочу ввязываться и комментировать это", – сказал министр.



"По А. Вайткусу я уже принял решение. Поскольку этому вопросу уделяется манипуляционное внимание, я бы не хотел его комментировать сейчас", – добавил министр. Министерство коммуникаций и транспорта Литвы готовится объявить конкурс на должность главы дирекции Клайпедского морского порта."Министерство готовит документы, необходимые для объявления конкурса на пост директора дирекции Клайпедского морского порта. О дате конкурса и требованиям, выдвигаемым к кандидатам на эту позицию, общественность информируют позже", – отметило министерство в комментарии BNS.Бывший министр транспорта Рокас Масюлис в марте уволил с поста главы Клайпедского порта Арвидас Вайткуса. Последний обжаловал это решение в суде.Новый министр транспорта Ярослав Наркевич заявил, что нет планов стремиться к мировой с А. Вайткусом."Я не хочу ввязываться и комментировать это", – сказал министр."По А. Вайткусу я уже принял решение. Поскольку этому вопросу уделяется манипуляционное внимание, я бы не хотел его комментировать сейчас", – добавил министр. Категории: экономика Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 137 раз Комментарии