Загрузка... Литву реже выбирают для путешествий по дикой природе, чем Латвию и Эстонию 🔊 Воспроизвести



Соседние балтийские республики оказались в рейтинге намного выше. Литву поставили на 48 место в рейтинге стран для путешествий по дикой природе, согласно докладу международного агентства True Luxury Travel, сообщает



Лучшей страной была признана Финляндия. Следом за ней расположились Швеция, Бразилия, Канада и США. Соседняя с балтийской республикой Польша оказалась на девятом месте, а Россия не попала в первую десятку, расположившись на 14 месте.



Латвия и Эстония оказались более привлекательными странами для путешествий по дикой природе, чем Литва. Они заняли 18-е и 19-е места.



Государства оценивались по нескольким критериям. Это количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, усилия государства по сохранению природы и прочее. Соседние балтийские республики оказались в рейтинге намного выше. Литву поставили на 48 место в рейтинге стран для путешествий по дикой природе, согласно докладу международного агентства True Luxury Travel, сообщает Sputnik Литва Лучшей страной была признана Финляндия. Следом за ней расположились Швеция, Бразилия, Канада и США. Соседняя с балтийской республикой Польша оказалась на девятом месте, а Россия не попала в первую десятку, расположившись на 14 месте.Латвия и Эстония оказались более привлекательными странами для путешествий по дикой природе, чем Литва. Они заняли 18-е и 19-е места.Государства оценивались по нескольким критериям. Это количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, усилия государства по сохранению природы и прочее. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: культура, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: страны, рейтинг, путешествия — статья прочитана 167 раз Комментарии