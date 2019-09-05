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Литву реже выбирают для путешествий по дикой природе, чем Латвию и Эстонию



Соседние балтийские республики оказались в рейтинге намного выше. Литву поставили на 48 место в рейтинге стран для путешествий по дикой природе, согласно докладу международного агентства True Luxury Travel, сообщает Sputnik Литва.

Лучшей страной была признана Финляндия. Следом за ней расположились Швеция, Бразилия, Канада и США. Соседняя с балтийской республикой Польша оказалась на девятом месте, а Россия не попала в первую десятку, расположившись на 14 месте.

Латвия и Эстония оказались более привлекательными странами для путешествий по дикой природе, чем Литва. Они заняли 18-е и 19-е места.

Государства оценивались по нескольким критериям. Это количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, усилия государства по сохранению природы и прочее.
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lt.sputniknews.ru
Категории: культура, в странах Балтии, дом и быт
Ключевые слова: страны, рейтинг, путешествия
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добавлена сегодня, 5 сентября, 14:30

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