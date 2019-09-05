Футбол во всей красе: возобновляются матчи отбора на ЕВРО-2020 🔊 Воспроизвести Сегодня, 5 сентября, начнутся матчи очередного тура квалификационного раунда футбольного ЕВРО-2020.



РИА Новости предлагают посмотреть, что можно ожидать в ближайшие семь дней



Фото из архива "Обзора"







Германия - Нидерланды. Акт четвертый



"Футбол во всей своей красе", - говорил Франц Бекенбауэр о поединках заклятых соперников. За последний год команды провели три матча, которые точно не разочаровали болельщиков: 12 забитых мячей, непредсказуемые сюжеты и драматичные развязки. Достаточно сказать, что в каждой из этих встреч был гол на последней минуте! В Лиге наций УЕФА успех сопутствовал голландцам, которые не только пробились в финальный турнир, но и отправили немцев дивизионом ниже. А вот на старте квалификации ЕВРО-2020 в марте "бундестим" взяла реванш в Амстердаме. Победа в Гамбурге позволит Германии закрепиться на первом месте в группе С. Оранжевые при таком раскладе рискуют пропустить очередной крупный международный турнир, ведь сборная Северной Ирландии до сих пор не потеряла ни единого очка. "Футбол во всей своей красе", - говорил Франц Бекенбауэр о поединках заклятых соперников. За последний год команды провели три матча, которые точно не разочаровали болельщиков: 12 забитых мячей, непредсказуемые сюжеты и драматичные развязки. Достаточно сказать, что в каждой из этих встреч был гол на последней минуте! В Лиге наций УЕФА успех сопутствовал голландцам, которые не только пробились в финальный турнир, но и отправили немцев дивизионом ниже. А вот на старте квалификации ЕВРО-2020 в марте "бундестим" взяла реванш в Амстердаме. Победа в Гамбурге позволит Германии закрепиться на первом месте в группе С. Оранжевые при таком раскладе рискуют пропустить очередной крупный международный турнир, ведь сборная Северной Ирландии до сих пор не потеряла ни единого очка. Пятница: Германия - Нидерланды, Эстония - Белоруссия.



Понедельник: Северная Ирландия - Германия, Эстония - Нидерланды.



Фото из архива "Обзора"







Кто лидирует среди снайперов?



Два года назад казалось, что международная карьера Эрана Захави завершена - он объявил об уходе из сборной Израиля после публичного конфликта с болельщиками. Андреас Херцог, возглавивший израильтян летом, назвал своей первоочередной задачей уговорить нападающего вернуться. Что ж, австриец явно не ошибся. В трех отборочных матчах Захави забил семь мячей, включая хет-трики в поединках с командами Австрии и Латвии. Форвард, в течение четырех лет в Китае забивающий в среднем почти по голу за игру, убедил израильских фанов забыть прошлые обиды.



Четверг: Израиль - Северная Македония



Пятница: Словения - Польша, Австрия - Латвия



Понедельник: Польша - Австрия, Словения - Израиль, Латвия - Северная Македония.



Фото из архива "Обзора"







Решающий этап Португалии



"Это матчи решающего значения, - говорит наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. - Я хочу выйти из группы напрямую. Мы подошли к точке, после которой должны выигрывать все оставшиеся встречи". Учитывая, что португальцы провели пока всего два отборочных матча, такие выводы от главного тренера кажутся несколько поспешными, но турнирная ситуация действительно заставляет чемпионов Европы собраться. Не потерпевшая еще ни одного поражения Украина уверенно лидирует в группе В, и в случае очередной осечки Португалия может существенно отстать от первой двойки.



Суббота: Литва - Украина, Сербия - Португалия



Вторник: Литва - Португалия, Люксембург - Сербия



Фото из архива "Обзора"







Исландия на взлете



Эрик Хамрен работает тренером сборной Исландии второй год, и если на определенном этапе у него не все получалось с командой, безвыигрышная серия которой в какой-то момент насчитывала 15 встреч, то сейчас дела, кажется, пошли на лад. После июньской победы над турками скандинавы ворвались в тройку лидеров группы Н с Францией и все той же Турцией. Впрочем, путевки на ЕВРО получат только две команды, так что и отступать Исландии некуда.



Суббота: Исландия - Молдова, Франция - Албания, Турция - Андорра.



Вторник: Франция - Андорра, Албания - Исландия, Молдова - Турция.



Фото из архива "Обзора"







Пукки ведет за собой финнов



Теему Пукки блестяще начал сезон в английской премьер-лиге, забив пять голов в четырех играх и удостоившись звания лучшего игрока августа. Но стоит ли от него ждать столь же яркой игры в рядах сборной? Мы уже знаем ответ (спросите у Боснии и Герцеговины). Финны близки к тому, чтобы впервые пробиться в финальную стадию крупного международного турнира, и предстоящая неделя может оказаться решающей в этом смысле. Победа над Грецией обеспечит команде комфортный шестиочковый отрыв от третьего места.



Четверг: Армения - Италия, Босния и Герцеговина - Лихтенштейн, Финляндия - Греция



Воскресенье: Армения - Босния и Герцеговина, Финляндия - Италия, Греция - Лихтенштейн.







Новый призыв Саутгейта



"Нам остается провести всего восемь матчей, прежде чем мне придется определиться с заявкой на финальную стадию", - заявил Гарет Саутгейт. Оговорка по Фрейду, но мы можем лишь отдать должное уверенности тренера сборной Англии в непременном выходе на ЕВРО-2020. Саутгейт намекнул, что планирует проверить в команде самых ярких представителей нового поколения. Англичане не знают поражений в отборочных циклах на протяжении почти 10 лет, так что вполне могут позволить себе небольшие эксперименты.



Суббота: Косово - Чехия, Англия - Болгария



Вторник: Англия - Косово, Черногория - Чехия.



Фото из архива "Обзора"







Как правильно вести себя в гостях?



Словаки оказались в, возможно, самой ровной группе Европейской квалификации, где четыре из пяти сборных были участниками финальной стадии ЕВРО-2016. В отборе не пройдена еще и половина пути, а все команды потерпели хотя бы одно поражение. Ближайшие встречи должны прояснить ситуацию, и многое будет зависеть как раз от Словакии, которая сначала сыграет дома с Хорватией, а затем нанесет визит венграм. Гостевые матчи были ахиллесовой пятой словацкой сборной, которая за два года во встречах с европейскими соперниками выиграла на выезде всего однажды. Пришло время переломить ситуацию.



Пятница: Словакия - Хорватия, Уэльс - Азербайджан



Понедельник: Азербайджан - Хорватия, Венгрия - Словакия.



Фото из архива "Обзора"







Забьет ли Хаджи испанцам?



У сборной Испании есть все шансы в 14-й раз подряд пробиться в финальную стадию крупного международного турнира (по этому показателю среди европейских сборных испанцы уступают лишь Германии). Команда выиграла все четыре стартовых матча, и пока непонятно, кто же является ее главным конкурентом в группе F. На данную роль претендуют Швеция и Норвегия, выдавшие в марте триллер с шестью забитыми мячами, а что же Румыния? Команда Козмина Контры проиграла лишь один из последних 14 матчей, и в стране нет недостатка в молодых талантах, о чем красноречиво говорит и выход румын в полуфинал молодежного ЕВРО-2019. Блеснувший на турнире в Италии Янис Хаджи приглашен в главную сборную, но сможет ли он огорчить Испанию?



Четверг: Румыния - Испания, Норвегия - Мальта, Фарерские острова - Швеция.



Воскресенье: Румыния - Мальта, Швеция - Норвегия, Испания - Фарерские острова.



Фото из архива "Обзора". Автор - Аркадий Бабахин







Как жить без Шакири?



Решение Джердана Шакири приостановить выступления за сборную и сосредоточиться на карьере в "Ливерпуле" оказало существенное влияние на подготовку швейцарцев к матчам против Ирландии и Гибралтара. По словам тренера Владимира Петковича, Шакири заслужил определенную свободу действий, но теперь атака швейцарцев таит в себе меньшую угрозу, чем могут воспользоваться ирландцы, которые стремятся закрепиться на вершине группы D.



Четверг: Ирландия - Швейцария, Гибралтар - Дания.



Воскресенье: Швейцария - Гибралтар, Грузия - Дания.



Фото из архива "Обзора". Автор - Аркадий Бабахин







Что ждет Черчесова в Шотландии?



Матч в Глазго - один из ключевых для подопечных Станислава Черчесова в отборочной цикле ЕВРО-2020. Шотландцы не хватают звезд с неба, более двадцати лет не участвовали в крупных турнирах. Но дома, при горячей поддержке 50 тысяч зрителей, они дают бой любому. К тому же для команды Стива Кларка эта игра - шанс догнать Россию в турнирной таблице, вернувшись в борьбу за путевку на чемпионат Европы. Поединок с Казахстаном, на первый взгляд, должен сложиться для россиян легко. Но сенсационный старт противника в квалификации (крупная победа над Шотландией) заставляет и к игре в Калининграде отнестись со всей серьезностью.



Пятница: Сан-Марино - Бельгия, Шотландия - Россия, Кипр - Казахстан.



Понедельник: Шотландия - Бельгия, Россия - Казахстан, Сан-Марино - Кипр. Два года назад казалось, что международная карьера Эрана Захави завершена - он объявил об уходе из сборной Израиля после публичного конфликта с болельщиками. Андреас Херцог, возглавивший израильтян летом, назвал своей первоочередной задачей уговорить нападающего вернуться. Что ж, австриец явно не ошибся. В трех отборочных матчах Захави забил семь мячей, включая хет-трики в поединках с командами Австрии и Латвии. Форвард, в течение четырех лет в Китае забивающий в среднем почти по голу за игру, убедил израильских фанов забыть прошлые обиды."Это матчи решающего значения, - говорит наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. - Я хочу выйти из группы напрямую. Мы подошли к точке, после которой должны выигрывать все оставшиеся встречи". Учитывая, что португальцы провели пока всего два отборочных матча, такие выводы от главного тренера кажутся несколько поспешными, но турнирная ситуация действительно заставляет чемпионов Европы собраться. Не потерпевшая еще ни одного поражения Украина уверенно лидирует в группе В, и в случае очередной осечки Португалия может существенно отстать от первой двойки.Эрик Хамрен работает тренером сборной Исландии второй год, и если на определенном этапе у него не все получалось с командой, безвыигрышная серия которой в какой-то момент насчитывала 15 встреч, то сейчас дела, кажется, пошли на лад. После июньской победы над турками скандинавы ворвались в тройку лидеров группы Н с Францией и все той же Турцией. Впрочем, путевки на ЕВРО получат только две команды, так что и отступать Исландии некуда.Теему Пукки блестяще начал сезон в английской премьер-лиге, забив пять голов в четырех играх и удостоившись звания лучшего игрока августа. Но стоит ли от него ждать столь же яркой игры в рядах сборной? Мы уже знаем ответ (спросите у Боснии и Герцеговины). Финны близки к тому, чтобы впервые пробиться в финальную стадию крупного международного турнира, и предстоящая неделя может оказаться решающей в этом смысле. Победа над Грецией обеспечит команде комфортный шестиочковый отрыв от третьего места."Нам остается провести всего восемь матчей, прежде чем мне придется определиться с заявкой на финальную стадию", - заявил Гарет Саутгейт. Оговорка по Фрейду, но мы можем лишь отдать должное уверенности тренера сборной Англии в непременном выходе на ЕВРО-2020. Саутгейт намекнул, что планирует проверить в команде самых ярких представителей нового поколения. Англичане не знают поражений в отборочных циклах на протяжении почти 10 лет, так что вполне могут позволить себе небольшие эксперименты.Словаки оказались в, возможно, самой ровной группе Европейской квалификации, где четыре из пяти сборных были участниками финальной стадии ЕВРО-2016. В отборе не пройдена еще и половина пути, а все команды потерпели хотя бы одно поражение. Ближайшие встречи должны прояснить ситуацию, и многое будет зависеть как раз от Словакии, которая сначала сыграет дома с Хорватией, а затем нанесет визит венграм. Гостевые матчи были ахиллесовой пятой словацкой сборной, которая за два года во встречах с европейскими соперниками выиграла на выезде всего однажды. Пришло время переломить ситуацию.У сборной Испании есть все шансы в 14-й раз подряд пробиться в финальную стадию крупного международного турнира (по этому показателю среди европейских сборных испанцы уступают лишь Германии). Команда выиграла все четыре стартовых матча, и пока непонятно, кто же является ее главным конкурентом в группе F. На данную роль претендуют Швеция и Норвегия, выдавшие в марте триллер с шестью забитыми мячами, а что же Румыния? Команда Козмина Контры проиграла лишь один из последних 14 матчей, и в стране нет недостатка в молодых талантах, о чем красноречиво говорит и выход румын в полуфинал молодежного ЕВРО-2019. Блеснувший на турнире в Италии Янис Хаджи приглашен в главную сборную, но сможет ли он огорчить Испанию?Решение Джердана Шакири приостановить выступления за сборную и сосредоточиться на карьере в "Ливерпуле" оказало существенное влияние на подготовку швейцарцев к матчам против Ирландии и Гибралтара. По словам тренера Владимира Петковича, Шакири заслужил определенную свободу действий, но теперь атака швейцарцев таит в себе меньшую угрозу, чем могут воспользоваться ирландцы, которые стремятся закрепиться на вершине группы D.Матч в Глазго - один из ключевых для подопечных Станислава Черчесова в отборочной цикле ЕВРО-2020. Шотландцы не хватают звезд с неба, более двадцати лет не участвовали в крупных турнирах. Но дома, при горячей поддержке 50 тысяч зрителей, они дают бой любому. К тому же для команды Стива Кларка эта игра - шанс догнать Россию в турнирной таблице, вернувшись в борьбу за путевку на чемпионат Европы. Поединок с Казахстаном, на первый взгляд, должен сложиться для россиян легко. Но сенсационный старт противника в квалификации (крупная победа над Шотландией) заставляет и к игре в Калининграде отнестись со всей серьезностью. Категории: спорт Ключевые слова: чемпионат Европы по футболу, чемпионат Европы, квалификация, Отборочный раунд, ЕВРО-2020 — статья прочитана 67 раз Комментарии